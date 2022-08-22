Ukrayna savaşında son durum... Roller değişti! ABD'li güvenlik uzmanı Rus birliklerinin akıbetini açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat saat sabah 06.00'da başlayan Ukrayna Savaşı 7'nci ayında...

Rusya'nın uzun süren Kiev kuşatması sonrası doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaş can almaya devam ederken Ukrayna Batı'dan gelen yardımların da etkisiyle Rusya'ya karşı saldırılarını sıklaştırıyor.

Pek çok bölgede direniş gösteren Ukrayna ordusu cephe hattının bazı bölgelerinde karşı saldırılara da imza atıyor.

ABD'den Ukrayna savaşı ile ilgili flaş bir iddia geldi. Emekli ABD'li general ve güvenlik uzmanı Mark Hertling Rusya'nın pek çok bölgede savunmaya geçtiğini öne sürdü.

İngiliz Express gazetesi haberi 'Ukrayna, Putin'in 'kötü yönetilen, kötü eğitimli' birliklerini geri adım atmaya zorladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Bir dönem ABD'nin Avrupa ve Yedinci Ordu Komutanı olarak görev alan 68 yaşındaki Hertling, Rus kara kuvvetlerinin kötü yönetilen, kötü eğitimli ve düşük moralli olduğunu belirtti.

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Bir Rus askeri çatışmalarda ağır hasar alan Azovstal'da devriye geziyor...

Rus ordusunun personel ve teçhizatta giderek ve önemli ölçüde yıprandığını öne süren Hertling şu ifadeleri kullandı;

'Rusya bu savaşa birkaç gün içinde tamamlanacak bir 'Çöl Fırtınası benzeri saldırı' gerçekleştirebileceğini düşünerek girdi. Bu hayaldi.'

'Bunu yapacak liderlikten, eğitimden, ekipmandan yoksunlardı' diyen Hertling, Rusya şu anda güneyde durakladığı ve sadece Rusya ya da Kırım'daki üslerden ikmal yapabildiğinin altını çizdi.

Hertling, 'Ukrayna hücuma geçti ve nereye saldıracaklarını seçebilecek konumdalar. Rusya şimdi savunmada' dedi.

Hertling Rusya'nın kayıplarının yerini doldurmasının uzun bir süre alacağının altını çizdi.

Gözden Kaçmasın Rusya Ukrayna tarafından askerlerinin zehirlendiğini iddia etti Haberi görüntüle

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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YÜZLERCE SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Ele geçirilen Rus tankları Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sergileniyor...

ABD, RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

Rusya'nın askeri kayıpları ile ilgili ABD'den geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

ABD Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl Pazartesi günü düzenlediği bir brifingde, çatışma sırasında 70 ila 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

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