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Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'den flaş sözler... 'Acımasız' planı açıkladı

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Rusya
Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden flaş sözler... Acımasız planı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 11:36

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Zelenski'den flaş bir uyarı geldi. Ukrayna lideri Rus ordusunun 'acımasız' planını dünyaya duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

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Bu gelişmenin ardından savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Zelenski'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

ZELENSKİ TARİH VEREREK UYARDI

Ukrayna lideri Rusya'nın 'acımasız' planı hakkında uyarılarda bulundu ve olası saldırı için tarih verdi.

Ukrayna 24 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü kutlamaya hazırlanırken, Zelenski Rusya'nın o hafta içinde 'özellikle acımasız' bir şey yapmasını beklediğini söyledi.

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İKİ TARAF DA KAYIPLARI AÇIKLAMIYOR

Ukrayna askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

24 Ağustos 1991'de Ukrayna Sovyetler Birliği'nden ayrılmıştı. 24 Ağustos Ukrayna'da Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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LAVROV YENİ HEDEFLERİ TEK TEK AÇIKLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Rusya

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