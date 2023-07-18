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Ukrayna savaşında son durum: Rusya'dan intikam saldırısı... Vurulan hedefleri dünyaya duyurdular

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Rusyadan intikam saldırısı... Vurulan hedefleri dünyaya duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 15:05

Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kerç Köprüsü'ne saldırması sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi. Rusya Savunma Bakanlığı 'İntikam saldırısı' düzenlendiğini açıkladı ve vurulan hedefleri duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya dün güne Kırım ve Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ndeki patlamalar ile uyandı.

Ukrayna'nın üstlendiği saldırı sonrası köprü ulaşıma kapatılırken Rusya'dan beklenen hamle geldi.

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Rusya, 'kitlesel intikam saldırısında' bir gecede Ukrayna hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'i suçladığı Kırım Köprüsü saldırısından bir gün sonra, 'kitlesel bir intikam saldırısı' olarak adlandırdığı operasyonu duyurdu.

Bakanlık Ukrayna'daki iki liman kentine bir gecede saldırı düzenlediğini söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Odesa ve Mykolayiv'deki tüm hedefleri vurduğunu bilgisine yer verdi.

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Ukrayna tarafı ise bu açıklama ile tamamen zıt bir paylaşımda bulundu.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya tarafından bir gecede fırlatılan 36 Shahed kamikaze insansız hava aracından 31'ini, altı Kalibr seyir füzesinin tamamını ve bir keşif insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Açıklamada, "Altı Kalibre, 31 Shahed-136/131 saldırı uçağı ve bir keşif BPLA imha edildi" denildi.

Kalibre kanatlı füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarının büyük çoğunluğu güneyde, Odessa ve Mykolaiv bölgelerinde imha edildi. BPLA etkisinin geri kalanı Donetsk, Kharkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde etkilendi” dedi.

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Öte yandan Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı, doğudaki durumun 'zor ama kontrol altında' olduğunu söyledi.

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General Oleksandr Syrskyi Telegram'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Düşman ilerlememizi durdurmak için Bakhmut istikametine rezervler aktarıyor. Aynı zamanda düşman, ana kuvvetlerini Ukrayna askerlerinin savunmayı tuttuğu Kupyansk yönünde yoğunlaştırdı.'

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya