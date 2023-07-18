Suudi Arabistan Türkiye'den İHA alacak... Haluk Bayraktar açıkladı: Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan'ın Cidde'de gerçekleştirdiği temaslara istinaden Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu duyurdu.

Bayraktar Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun.'

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CNN Türk'e konuşan Bayraktar, 'Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz' dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti;

'Bu anlaşma kapsamında iş birliği de giriyor. Burada teknoloji transferi ve local üretim gibi yapmış olduğumuz ihracatla gerçekleşecek. İki ülke adına savunma alanındaki bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.'

BAYRAKTAR AKINCI SUUDİ ARABİSTAN SEMALARINDA UÇACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’lar Suudi Arabistan Ordusu’nun envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.



HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİNDE OLACAK



Bayraktar AKINCI TİHA’lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacak. Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek.

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İMZALAR CİDDE’DE ATILDI



İmza töreni Cidde’de gerçekleştirilen iki ülke heyetlerinin görüşmeleri sonrasında düzenlendi. Anlaşmanın imzaları törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın huzurunda atıldı. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK”

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar imzalanan ihracat sözleşmesini şöyle değerlendirdi: "İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu iş birliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor."

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İRTİFA REKORU SAHİBİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar AKINCI TİHA, milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar AKINCI, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya yükselerek rekor kırmıştı.

Bayraktar AKINCI TİHA, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan milli TİHA AKINCI’lardan 9’u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev aldı.

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HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLK

Milli TİHA irtifa rekorunun yanında havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda da yer aldı. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA’nın ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı AKINCI ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

NATO VE AB ÜLKELERİNİN SEMALARINDA

Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Romanya’ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA’lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

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30 ÜLKEYE İHRACAT

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.