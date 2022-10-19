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Ukrayna savaşında son durum: Zelenski haklı çıktı... Rusya'dan itiraf gibi açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Sergei Surovikin#Rusya
Ukrayna savaşında son durum: Zelenski haklı çıktı... Rusyadan itiraf gibi açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 08:09

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus devlet televizyonu dikkat çeken bir yayına ev sahipliği yaptı. Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin komutanı yayına bağlandı ve itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

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Dünya'nın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk aylarında Kiev'i hedef alan ancak kenti düşüremeyen Rusya hedefini ülkenin doğusu olarak belirlemişti.

Burada bir dizi toprak kazanımının ardından Ukrayna taarruzu ile savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin çiçeği burnunda komutanı General Sergei Surovikin, Rus devlet televizyonunda konuştu.

Surovikin, güneydeki Herson kentindeki durumun 'zor' olduğunu ve sakinlerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Rus general HIMARS roketlerini kullanan Ukrayna birliklerinin şehrin altyapısını ve konutlarını vurduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinin başına Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı 'General Armageddon' (General Kıyamet) Sergey Surovikin'i atamıştı.

ZELENSKİ DÜNYAYA DUYURMUŞTU

Ukrayna lideri Zelenski daha önce yaptığı açıklamada HIMARS roketlerinin savaşın gidişatında kilit rol oynayacağını açıklamıştı. Zelenski'nin bu açıklamaları sonrası HIMARS 'zaferin anahtarı' olarak nitelendirilmişti.

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Surovikin, 'Rus ordusu her şeyden önce nüfusun güvenli bir şekilde tahliyesini sağlayacaktır' dedi.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Referandumdan 'evet' kararı çıkması üzerine Putin Moskova'da düzenlediği tören ile bu bölgeleri Rusya'nın bir parçası olarak kabul etmişti.

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Ancak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.

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#Ukrayna Savaşı#Sergei Surovikin#Rusya

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