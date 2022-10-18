Ukrayna peş peşe saldırılarla sarsıldı! Zelenski'den ilk açıklama...

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24 Şubat'ta başlayan ve 8 aydır devam eden Ukrayna savaşından acı haberler gelmeye devam ediyor.



Kaybettiği toprakları geri almak için taarruz başlatan Ukrayna ordusunun ilerleyişi devam ederken Rusya da başkent ve çevresine yaptığı saldırıları artırdı.



KİEV'DE PATLAMA SESLERİ



Ukrayna'nın başkenti Kiev bu sabah peş peşe gelen saldırılarla sarsıldı. Görgü tanıkları sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyduklarını belirtiyor.



PEŞ PEŞE 3 SALDIRI: ENERJİ TESİSİNİ VURDULAR

Kentin üzerinden dumanlar yükselirken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe yapılan 3 saldırının Kiev'in sol yakasındaki bir enerji tesisini hedef aldığını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği yere acil durum ekipleri yönlendirildi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko da saldırılarda kritik altyapının hedef alındığını ve acil durum ekiplerinin olay yerinde bulunduğu bildirdi.



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Harkov valisi Oleh Synyehubov Belgorod kentinden Harkov'a sekiz roket ateşlediğini saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

JİTOMİR'DE ELEKTRİK VE SU YOK

KİEV yakınlarında yer alan Jitomir kentinin belediye başkanı Serhiy Sukhomlyn Facebook'tan yaptığı açıklamada kentlerine bu sabah gerçekleştirilen saldırılar sonrası elektrik ve su kesintisi yaşandığı belirtti.



Sukhomlyn oluşan hasar ve can kayıpları için daha sonra açıklama yapacağını duyurdu...

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Devlet Başkanı Zelenski Ukrayna kentlerine yapılan saldırılara ilişkin ilk açıklamasında 'Ruslar en iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyor' dedi ve ekledi;

"Terör devletinin yaptığı bu eylemler hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yaptıklarının hesabı sorulacak"



ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE 2 KİŞİ KAÇIRILDI

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Öte yandan Ukrayna Nükleer Enerji Kurumu bu sabah yaptığı açıklamada Rus kontrolündeki Zaporijya nükleer tesisinde 2 çalışanın kaçırıldığını duyurdu.

Kaçırılan çalışanların bilgi teknolojileri başkanı Oleg Kostyukov ve tesisin genel müdür yardımcısı Oleg Osheka olduğu öğrenildi.

Ukrayna iki ismin bu sabah gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü iddia ediyor.

Rusya'dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.