Ukrayna savaşı, Rusya topraklarına sıçradı: Rus yakıt deposunu vurdular

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RUS güçlerini birçok cephede durdurmayı başaran Ukrayna ordusu, bu kez savunmadan saldırı pozisyonuna geçti. Ukrayna’ya ait iki Mi-24 helikopterinin sınır bölgesindeki Rus şehri Belgorod’da yakıt depolarını imha ettiği iddia edildi. Açıklamayı Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov yaptı.

ALÇAK İRTİFADA 40 KM

Gladkov, helikopterlerin tespit edilmemek için alçak irtifada 40 km kadar uçtuğunu ve Belgorod’ta petrol şirketi Roseneft’e ait depolama tesisini S-8 roketleriyle vurduklarını açıkladı. Tesiste her biri 2500 metreküp yakıt bulundurma kapasitesine sahip 16 depo olduğu, bunların sekizinde yangın çıktığı belirtildi. Rusya lideri Vladimir Putin tarafından göreve 2020’de atanan Gladkov, itfaiyecilerin alevlere müdahale ettiğini, iki işçinin yaralandığını bildirdi.

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KARŞILIKLI YAKIT SAVAŞI

24 Şubat’ta işgale başlayan Rusya, geçen sürede Ukrayna’nın dört bir yanında savaşın devamı için kritik önemdeki onlarca yakıt deposunu bombaladı. Son olarak geçen hafta Rus güçleri, Polonya sınırındaki Lviv kentinde bir petrol depolama tesisini vurmuştu. Ukrayna güçleri de kendi topraklarındaki Rus birliklerine yakıt ikmali yapan tankerleri hedef alıyordu.

DÜNYA SAVAŞI’NDAN BERİ İLK

Olay henüz Ukrayna tarafınca teyit edilmemiş olsa da bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Rus topraklarına yönelik ilk hava saldırısı olduğu belirtiliyor. Öte yandan Rusya’nın müzakere sürecini noktalamak ve genel bir askeri seferberliğe gerekçe oluşturmak için kendi tesislerini hedef alabileceği de iddia edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, askeri bilgilere sahip olmadığı gerekçesiyle saldırıyı “teyit edemeyeceğini ya da yalanlayamayacağını” söylerken, sürgündeki eski Rusya milletvekili Ilya Ponomarev (46), “Rusya seferberlik için kendi topraklarında Ukrayna’yı suçlayabileceği saldırılar düzenleyebilir” iddiasında bulundu. Yerel saatle dün sabah 05:40 sularında gerçekleştiği iddia edilen saldırı doğrulanırsa, bu geçen ay Rusya’nın sınıra yakın Millerovo kasabasındaki hava üssüne yönelik füze saldırısının ardından Ukrayna’nın ikinci sınır ötesi eylemi olacak.

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SAHADA SON DURUM: RUSLAR GERİ ÇEKİLİYOR

UKRAYNA Savunma Bakanlığı dünkü açıklamasında, Rus birliklerinin Kiev’in kuzeyinden Belarus sınırına doğru “geri çekilmeye devam ettiğini” söyledi. Ukrayna birliklerinin Kiev civarındaki yerleşimlerde ve Bucha bölgesinde kontrolü yeniden ele aldığı bildirilirken, Rus topçusunun aralıklarla süren saldırılarına rağmen siviller harap olmuş bölgelerden ayrılıyor.

TAKTİK HAMLE Mİ

Öte yandan Batılı istihbarat ajansları ve Ukraynalı yetkililere göre, geri çekilme taktik bir manevradan ibaret. Ukrayna lideri Zelenski, Kiev civarından güçlerini çeken Rusya’nın, ülkenin doğu ve güneyine yönelik “güçlü bir saldırıya hazırlandığını” söyledi. Video mesajında Zelenski, Rusya’nın zayıf düştüğü noktalardan çekildiğini belirterek, “Donbas, Mariupol ve Harkov’a doğru güçlü saldırılar için hazırlanıyorlar” dedi.