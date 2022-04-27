Ukrayna savaşı Moldova’ya mı sıçrıyor

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Moldova’dan 1990 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rusya yanlısı Ukrayna ile komşu Transdinyester bölgesinde son iki gündür silahlı provokasyonlar düzenleniyor. Moldova ile Ukrayna yönetimleri Transdinyester bölgesinde meydana gelen saldırıların Rusya tarafından organize edildiğini düşünüyor.





500 bin kişinin yaşadığı ayrılıkçı bölgede ilk silahlı saldırı pazartesi akşamı düzenlenmişti. Kimliği belirsiz kişiler bazukalarla yerel güvenlik servisi binasına ateş açmıştı. İkinci provokasyon dün sabah meydana geldi. Bölgeye Rus radyosu yayınları yapan kule havaya uçuruldu. Son olarak ayrıkçı bölge başkenti Tiraspol’deki askeri kışlaya ateş açıldı. Üç olayda da yaralanan ya da hayatını kaybeden olmaması, saldırıların Rus odaklı ve haberli gerçekleştirilebilmiş olabileceği şüphesini uyandırdı. Transdinyester ayrılıkçı yönetimi ise Ukraynalı militanları suçladı.