×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna Rusya'ya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#S200
Ukrayna Rusyaya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 11:44

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için Sovyet döneminden kalma hava sistemini yeniden tasarlayıp saldırı aracı olarak kullandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ukrayna savaşı 18. ayını geride bıraktı. Kaybettiği toprakları geri kazanmak için karşı saldırı başlatan Ukrayna birlikleri Bakhmut'un güneyindeki ilerleyişlerini sürdürüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna, Rusya'yı vurmak için Sovyet döneminden kalma büyük bir füze sistemini yeniden tasarlıyor.

Ukrayna Rusyaya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor

Forbes Temmuz ayında, Kiev'in kara saldırıları için stoku azalan Tochka balistik füzelerinin yerine eskimiş silahları yeniden kullanıyor olabileceğini yazmıştı.

İNGİLTERE DUYURDU

İngiltere Savunma Bakanlığı da Pazar günü paylaştığı istihbarat güncellemesinde Ukrayna'dan gelen son raporlarda insansız hava araçları ile yapılan saldırıların yanı sıra A-5 GAMMON füzelerine ilişkin raporların da arttığını vurguladı.

Ukrayna Rusyaya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor

KİEV HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ SALDIRI ARACI OLARAK KULLANIYOR

Haberin Devamı

S-200 Sovyetler Birliği yapımı uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir. Sistem, 1960'larda geniş alanları bombardıman ve diğer uçaklardan korumak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Kiev 7,5 ton ağırlığındaki sitemi hava savunma rolünden çıkarıp kara saldırılarında kullanmaya başladı.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ S-200'LE VURDULAR

Kiev'in hava sistemini şimdiye kadar kaç saldırıda kullandığı henüz bilinmiyor ancak Rusya geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırının Kiev tarafından yeniden donatılmış bir S-200 ile gerçekleştirildiğini doğruladı.

Ukrayna Rusyaya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor

Kiev söz konusu saldırıyı üslenmese de İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus toprakları içindeki saldırıların stratejik açıdan önemli olduğunu öne sürüyor.

305 KM UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR

Haberin Devamı

Forbes'in haberine göre S-200 ler 305 km uzaklıkta ve 130 bin feet yükseklikteki hedefleri vurabiliyor.

İngiliz basınında yer aklan haberlerde Ukrayna tarafından gelen tehditlerin artması nedeniyle Moskova'nın yoğun baskı altında olduğu öne sürüldü.

Ukrayna Rusyaya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor


UKRAYNA İHA'SI KIZIL MEYDAN YAKINLARINA DÜŞTÜ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna’ya ait iki İHA’nın Moskova bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA’ların havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk İHA’nın yerel saatle 06.50 sıralarında tespit edildiği, elektronik harp sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İHA’nın başkent Moskova’nın Pokrovskoye semtine düştüğü belirtildi. İHA’nın düştüğü yer, Kızıl Meydan’a 17 kilometre mesafede bulunuyor.

Haberin Devamı

Bakanlık, ikinci İHA’nın da Moskova bölgesinde 08.16 sıralarında tespit edildiğini, havada vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, İHA’nın başkent Moskova’nın batısındaki Istra bölgesinde düştüğü doğrulandı.

Gözden Kaçmasınİşte Rusyanın Karadeniz planı... İngiliz gazete dünyaya duyurdu: Türkiye masadaİşte Rusya'nın Karadeniz planı... İngiliz gazete dünyaya duyurdu: Türkiye masadaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#S200

BAKMADAN GEÇME!