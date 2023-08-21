Ukrayna Rusya'ya saldırmak için Sovyet döneminden kalma silahları yeniden tasarlıyor

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Ukrayna savaşı 18. ayını geride bıraktı. Kaybettiği toprakları geri kazanmak için karşı saldırı başlatan Ukrayna birlikleri Bakhmut'un güneyindeki ilerleyişlerini sürdürüyor.
İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna, Rusya'yı vurmak için Sovyet döneminden kalma büyük bir füze sistemini yeniden tasarlıyor.
İNGİLTERE DUYURDU
İngiltere Savunma Bakanlığı da Pazar günü paylaştığı istihbarat güncellemesinde Ukrayna'dan gelen son raporlarda insansız hava araçları ile yapılan saldırıların yanı sıra A-5 GAMMON füzelerine ilişkin raporların da arttığını vurguladı.
S-200 Sovyetler Birliği yapımı uzun menzilli karadan havaya füze sistemidir. Sistem, 1960'larda geniş alanları bombardıman ve diğer uçaklardan korumak amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Kiev 7,5 ton ağırlığındaki sitemi hava savunma rolünden çıkarıp kara saldırılarında kullanmaya başladı.
KIRIM KÖPRÜSÜ'NÜ S-200'LE VURDULAR
Kiev'in hava sistemini şimdiye kadar kaç saldırıda kullandığı henüz bilinmiyor ancak Rusya geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırının Kiev tarafından yeniden donatılmış bir S-200 ile gerçekleştirildiğini doğruladı.
305 KM UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ VURABİLİYOR
Forbes'in haberine göre S-200 ler 305 km uzaklıkta ve 130 bin feet yükseklikteki hedefleri vurabiliyor.
İngiliz basınında yer aklan haberlerde Ukrayna tarafından gelen tehditlerin artması nedeniyle Moskova'nın yoğun baskı altında olduğu öne sürüldü.
Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna’ya ait iki İHA’nın Moskova bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu, İHA’ların havada etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk İHA’nın yerel saatle 06.50 sıralarında tespit edildiği, elektronik harp sistemlerince etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İHA’nın başkent Moskova’nın Pokrovskoye semtine düştüğü belirtildi. İHA’nın düştüğü yer, Kızıl Meydan’a 17 kilometre mesafede bulunuyor.
Bakanlık, ikinci İHA’nın da Moskova bölgesinde 08.16 sıralarında tespit edildiğini, havada vurulduğunu duyurdu. Açıklamada, İHA’nın başkent Moskova’nın batısındaki Istra bölgesinde düştüğü doğrulandı.