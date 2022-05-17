Ukrayna, Rusya sınırına dayandı

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlattığı 24 Şubat’tan bu yana 80 gün boyunca işgale direnen doğudaki Harkiv şehrinde Ukrayna kuvvetleri, şehri kurtarmakla kalmayıp 40 kilometre uzaktaki Rusya sınırına ulaştıklarını duyurdu. Ukrayna-Rusya arasındaki yasal hudut çizgisine ulaşan askerler burada gerçekleştirdikleri video çekimini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye başarının kanıtı olarak gönderdi.



Harkiv bölge valisi Oleg Sinegubov, ordu birliklerinin Rus sınırına ulaşmasıyla ilgili bildiri yayınlayarak, “Ukrayna ordusunun 227’nci Tugayı’na bağlı 127’nci Taburu, düşmanı karşı saldırılarla geri püskürterek, Rus sınırına ulaştı. Rus tanklarının yaklaşık üç ay önce devirdiği sınırdaki hudut direği askerlerimiz tarafından tekrar yerine çakıldı. Haklı savaşımızda bu günü görmemizi sağlayan askerlerimiz ve halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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RUSLAR DONBAS’A

Bağımsız kaynaklara göre Ukrayna askeri Rusya sınır bölgesinde Volçansk köyü yakınlarında hududa dayanmış. Haberin Kiev’e ulaşmasıyla Ukrayna Savunma Bakanlığı, sınırdaki birliğe Rusya topraklarına girilmemesi talimatı vermiş. Harkiv bölgesinin işgalci Rus kuvvetlerinden temizlenmesinin büyük çaba gerektirmediği de bağımsız askeri gözlemciler tarafından dile getiriliyor. Harkiv çevresindeki Rus kuvvetlerinin, 14 Mayıs tarihinden itibaren Ukrayna ordusuyla çatışmaya girmeden çekilme sürecini başlattığı belirtildi. Ukrayna’nın kuzeydoğu cephesinden çekilen Rus birliklerinin Donbas savunma hattına aktarıldığı da gelen haberler arasında.

MARİUPOL’DE ASKERLER MÜZAKERE BAŞLATMIŞ

Güneyde Rusya’nın büyük ölçüde denetimine giren Mariupol şehrinde “Azovstal” demir-çelik fabrikasında Rus kuşatması altındaki yaklaşık bin Ukrayna askeriyle ilgili de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen pazar günü Rusya’nın fabrikaya yönelik fosfor bombalarıyla saldırı düzenlemesinin ardından dün sabah Ruslarla Ukrayna askerleri arasında görüşmeler başlatıldığı bildirildi.

Donetsk ayrılıkçıları komutanlarından Aleksander Hodakovski, “Demir-çelik fabrikasından çıkan 10 kadar Ukrayna askeri görüşme başlatmak istediklerini söyledi. Şu anda fabrikada bulunan askerlerin akıbeti görüşülüyor ” diye konuştu.