Ukrayna: “Rusya, güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor”

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor. Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu.



Podolyak, “Rusya, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor.Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak" ifadelerini kullandı.