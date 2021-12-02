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Ukrayna-Rusya gerginliği: Arabuluculuk için Türkiye devrede

#Rusya#Ukrayna#Türkiye
Ukrayna-Rusya gerginliği: Arabuluculuk için Türkiye devrede

Moskova ve Batı’yı karşı karşıya getiren Ukrayna geriliminde Türkiye’nin arabuluculuk önerisi yankı buldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Erdoğan ve Putin’in yarın yapacağı görüşmede bu konunun ele alınabileceğini söyledi. Kiev de bu girişime olumlu yaklaştı.

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BATI ile Rusya arasında Ukrayna gerilimi NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi’ne yansırken, gerilimi düşürmeye dönük diplomatik çabalar da dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taraflara gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cuma günü telefonla görüşeceği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan da yarın yapılacak bu görüşmede Putin’in Türkiye’nin Ukrayna’da arabulucu olma önerisini konuşabileceği açıklaması geldi. Ancak Lavrov, konunun ele alınacak olmasının arabuluculuğun kabul edildiği anlamına gelmediğini de vurguladı.

‘GÜNDEME GELEBİLİR’

Rusya parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi’nde dış politika konulu bilgilendirme konuşması yapan Lavrov, “Son günlerde Türkiye lideri Erdoğan’ın Moskova ile Kiev arasında Donbas krizinde arabulucu olma fikri vurgusu yapılıyor. Cuma günü Rusya lideri Putin’in Türkiye lideri Erdoğan ile telefon görüşmesi planlanıyor. Sanırım bu arabuluculuk meselesi de burada gündeme gelebilir. Aslında Kremlin Sözcüsü Peskov arabuluculuk meselesi basına yansıdığında açıklama yapmış, Rusya’nın Ukrayna’daki Donbas krizinde taraf ülke olmadığını vurgulamıştı” dedi. Lavrov’un beyanından birkaç saat sonra Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin olası arabuluculuğu hakkında ikinci bir açıklama yaptı. Sözcü Zaharova, “Türkiye’nin Moskova ile Kiev arasında Ukrayna’nın iç meselesi Donbas krizinde herhangi arabuluculuk görevi üstlenmesi söz konusu olamaz” ifadesini kullandı.

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da “Önümüzdeki cuma Putin-Erdoğan telefon görüşmesi yapılması üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna meselesi, Türk tarafı gündeme getirirse ele alınacak. Türkiye yapıcı rol üstlenmek istiyor ise Kiev yönetiminin Minsk Anlaşmaları’nı hayata geçirmesini sağlaması yararlı olacaktır” dedi.

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ZELENSKİ SICAK BAKTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın girişimine sıcak baktıklarını dile getirdi. Donbas krizinin Rusya ile görüşülmeden çözüme kavuşturulamayacağını söyleyen Zelenski, “Türkiye lideri Erdoğan’ın Rusya ile aramızda arabulucu inisiyatifini memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü doğrusunu söylemek gerekirse Donbas meselesinin Rusya ile doğrudan görüşmeler yapılmadan çözüme kavuşması mümkün değil. Bu krizin kuvvet kullanılarak hiçbir zaman çözülemeyeceği ortada” dedi. Parlamentoda konuşan Zelenski, “Rusya ile doğrudan görüşmeler olmadan savaşı bitiremeyeceğimiz gerçeğini söylemeliyiz. Dürüst olalım. Donbas’taki savaş 8 yıldır sürüyor. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana 8 yıl... Güçlü ve etkili bir ordumuz olduğunu bilerek konuşmalıyız” dedi.

LAVROV-BLINKEN BULUŞUYOR

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Öte yandan bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Stockholm’de bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşme, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantısı sırasında yapılacak. Ana gündemin Ukrayna-Rusya krizi olması bekleniyor.

Ukrayna-Rusya gerginliği: Arabuluculuk için Türkiye devrede

BELARUSLU BAKAN İLE GÖÇ TOPLANTISI

Riga’daki zirvenin ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısı için İsveç’in başkenti Stokholm’e geçen Çavuşoğlu, burada Belaruslu mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve düzensiz göç ele alındı. Çavuşoğlu daha sonra AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüştü.

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#Rusya#Ukrayna#Türkiye

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