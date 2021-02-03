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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Ukrayna Rusya destekli televizyon kanallarını kapattı

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Ukrayna Rusya destekli televizyon kanallarını kapattı
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Kiev yönetimi, Rusya tarafından finanse edildiği gerekçesiyle ülkedeki 9 televizyon kanalının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesinin Ukrayna Parlamentosu üyesi Taras Kozak'a ve ona ait televizyon kanallarına yaptırım uygulanması kararının onaylandığı belirtildi. Yaptırımlar uyarınca, Taras Kozak'a ait 9 televizyon kanalı 5 seneliğine faaliyetlerine devam edemeyecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, konuya ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda, ülkesinin basın özgürlüğünü desteklediğini ancak Ukrayna'ya saldırganlık yapan ülkenin finanse ettiği propagandayı desteklemediğini belirtti.

Zelenskiy'in basın sözcüsü Yulya Mendel de "kanalların finansmanının Rusya tarafından yapıldığının teyit edildiğini ve kanalların, Ukrayna'ya karşı savaşta bir araç olarak kullanıldığını" kaydetti.

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