Ukrayna, Rus oligarkların tablolarının peşine düştü

Haberin Devamı

Kiev yönetimi, Batı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rus oligarklara yönelik baskıyı arttırmak için yeni bir girişimde bulunuyor. Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NACP), Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’da yürüttüğü savaşa yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Rus milyarderlerin son yıllarda alıp sattığı sanat eserlerinin listesini oluşturmaya başladı. Ajans, sanat eserlerinin Rus oligarkların servetlerini korumak için kullandığı bir arka kapı olduğunu savunurken, şu ana kadar aralarında Leonardo Da Vinci, Francis Bacon, Andy Warhol gibi ünlü isimlerin yapıtlarının da bulunduğu 300 sanat eserinin tespit edildiği ve listedeki eserlerin toplam 1.3 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

PARA AKLAMA YÖNTEMİ

Ukrayna ajansının ‘savaş ve yaptırımlar’ portalı, listeleme işleminin sanat piyasasındaki yatırımcıların yaptırım kontrollerini yapmasını kolaylaştırmak ve Rus milyarderlerin bu varlıkları satmasını zorlaştırmak amacıyla yapıldığını açıkladı. Sanat eserlerinin sübjektif bir değer biçme mekanizmasına sahip olmalarından ötürü yetkililerin dikkatini çekmeden alım satımının yapıldığı vurgulanırken, NACP, oligarkların “resim, heykel ve tasarım mücevherler aracılığıyla servetlerini gizlemek ya da paralarını aklamak için” bir yöntem haline geldiğini vurguladı.





Leonardo da Vinci’nin Salvador Mundi tablosu da Suudi Prensi Selman almadan önce bir Rus oligarkın koleksiyonundaymış.

Haberin Devamı

ABRAMOVİÇ’İN KOLEKSİYONU

Claude Monet, Damien Hirst, Auguste Rodin, Leonardo da Vinci, Andy Warhol, Francis Bacon gibi birçok ünlü sanatçının eserlerinin yer aldığı listede, İngiliz Chelsea futbol kulübünün eski sahibi Roman Abramoviç’in koleksiyonu dikkat çekiyor. Abramoviç’in 1976 tarihli Francis Bacon üçlemesi, Alberto Giacometti’nin Venedik Kadını I ve Amerikalı sanatçı Ilya Kabakov’un The 10 Characters gibi eserlerin bulunduğu koleksiyonun yaklaşık 164 milyon Euro değerinde olduğu belirtiliyor. NACP, liste hazırlama sürecinin, sanat eserlerinin sahiplerine ilişkin doğrudan veri paylaşımı yapılmadığı için karmaşık olduğuna işaret ederken, bazı eserlerin yaptırım listesinde olmayan kişilerin elinde bulunmasına rağmen, geçmişte Rusya’da sahip oldukları varlıklar nedeniyle para aklama şüphesini engellemek amacıyla listeye dahil edildiğini açıkladı.





Andy Warhol’un Marilyn Monroe dörtlemesini 2013 yılında Rus Alfa şirketi satın almıştı.

Haberin Devamı

OLİGARKLARA YAPTIRIMLAR İŞE YARIYOR MU

Batı ülkeleri ve Avrupa Birliği, Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren Rusya’nın savaş finansmanını kısıtlamak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yalnızlaştırmak amacıyla Rus oligarklara karşı yoğun bir yaptırım politikası yürüttü. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan bir analizde, Rus milyarderlere ait onlarca ultra lüks yat, özel jetler, helikopterler, lüks gayrimenkuller ve milyarlarca dolarlık finansal varlığa el koyulmasına rağmen, oligarklardan yalnızca küçük bir kısmının Putin’e sırtını döndüğüne dikkat çekildi. Geçtiğimiz aylarda Forbes’da yayımlanan bir makalede, Rus milyarderlerin yaptırımlara rağmen servetlerine büyük bir darbe vurulamadığı vurgulanırken, oligarkların AB ve birçok Batılı ülke mahkemelerinde karşı davalarla yaptırımlara “karşılık vermeye başladığı” aktarıldı.