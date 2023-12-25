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Ukrayna ordusunda yolsuzluk iddiası

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#Ukrayna#Yolsuzluk#ABD
Ukrayna ordusunda yolsuzluk iddiası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 07:00

ABD ve Avrupa hükümetlerinden gelen askeri yardımlarla Rusya’ya karşı savaşını sürdürmeye çalışan Ukrayna’da, Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, zimmetine 40 milyon dolar geçirmekle suçlanıyor.

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İsmi açıklanmayan yetkilinin, Rusya’yla savaş devam ederken, 2022 sonunda yapılan bir tank mermisi ihalesinde yolsuzluk yaptığı belirtildi. Bakanlık tarafından yürütülen soruşturma neticesinde üst düzey ismin, söz konusu mermi ihalesini piyasanın üzerinde bir fiyattan almaya çalışarak, fazladan 1.5 milyar Grivna’yı (yaklaşık 40 milyon dolar) zimmetine geçirdiği ortaya çıkarıldı. Yetkilinin ikametinde yapılan aramalarda, yasadışı faaliyetleri doğrulayan belgeler bulundu. Şüphelinin 15 yıl hapisle yargılanacağı, ayrıca olaya karışan diğer kişilerin tespiti için bakanlık çalışanlarına “yalan makinesi testi” yapılacağı kaydedildi. Geçen sene de iki Savunma Bakanlığı yetkilisi, ordu için aşırı pahalı yumurta satın alındığı yönündeki iddialar neticesinde tutuklanmıştı.

 

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#Ukrayna#Yolsuzluk#ABD

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