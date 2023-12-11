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Ukrayna öldürülen vekilin görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere bir uyarıdır

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#Ilya Kyva#Rusya#Ukrayna
Ukrayna öldürülen vekilin görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere bir uyarıdır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 16:43

Ukrayna Güvenlik Servisi geçtiğimiz hafta öldürülen eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntülerini paylaştı ve bunun düşman safına geçen tüm hainler için bir uyarı olduğunu duyurdu.

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Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen bir suikastin kurbanı olan Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

YÜRÜYÜŞTE SIRTINDAN VURULMUŞTU

Rusya'nın eylemlerini desteklediği bilinen ve sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin politikalarını eleştiren 46 yaşındaki Ilya Kyva Suponevo köyünde çıktığı yürüyüş sırasında sırtından vurulmuştu.

Kyva aldığı yaralar nedeni ile olay yerinde hayatını kaybederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Kyva'yı 'hainlikle' suçlamış ve 'Putin'in kuklası' haline herkesin aynı kaderi paylaşacağını söylemişti.

UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bugün eski vekilin öldürüldüğü suikast mahallinden tüyler ürpertici görüntüleri paylaştı.

Olay yerinde çekilen videoda Kyva'nın cansız bedeninin karda yattığı, suikastta kullanılan silahların ise bir ağaca asıldığı görüldü.

Ukrayna öldürülen vekilin görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere bir uyarıdır

"BU TÜM HAİNLER İÇİN BİR İŞARET"

SBU görüntülerin işgalci Rus güçleriyle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak 'bilinçli' olarak yayınlandığını belirtirken, Ukrayna istihbaratından bir kaynak "Bu, düşman safına geçen tüm hainlere bir uyarıdır. Unutmayın, Rusya sizi kurtaramaz" açıklamasında bulundu.

Zelenski'nin  danışmanı Mykhailo Podolyak Ukraynalı eski vekilin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci Rus yönetimi ile şu ya da bu şekilde aktif işbirliği yapan herkesin bu tür risklerin farkında olması lazım. Ukrayna özel servislerinin faaliyetleri ve yetenekleri son iki yılda muazzam bir şekilde arttı. Bu tür insanlar için riskler katlanarak artacaktır" dedi.
Ukrayna öldürülen vekilin görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere bir uyarıdır

'VATANA İHANET'TEN 14 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Eski bir polis memuru olan Ilya Kyva, 2017-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.2019 yılı sonunda Ukrayna'yı terk eden Kyva, Rusya'dan siyasi sığınma talep etti.

Bu yılın başlarında Ukrayna'da gıyaben yürütülen bir duruşmada vatana ihanet suçundan  14 yıl hapis cezasına çarptırılan Kyva, Rusya'da çıktığı televizyon programlarında sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alıyordu.

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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#Ilya Kyva#Rusya#Ukrayna

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