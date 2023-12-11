Ukrayna öldürülen vekilin görüntülerini yayınladı: Bu tüm hainlere bir uyarıdır

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Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen bir suikastin kurbanı olan Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntüleri ortaya çıktı.



YÜRÜYÜŞTE SIRTINDAN VURULMUŞTU



Rusya'nın eylemlerini desteklediği bilinen ve sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin politikalarını eleştiren 46 yaşındaki Ilya Kyva Suponevo köyünde çıktığı yürüyüş sırasında sırtından vurulmuştu.



Kyva aldığı yaralar nedeni ile olay yerinde hayatını kaybederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andrey Yusov, Kyva'yı 'hainlikle' suçlamış ve 'Putin'in kuklası' haline herkesin aynı kaderi paylaşacağını söylemişti.



UKRAYNA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bugün eski vekilin öldürüldüğü suikast mahallinden tüyler ürpertici görüntüleri paylaştı.



Olay yerinde çekilen videoda Kyva'nın cansız bedeninin karda yattığı, suikastta kullanılan silahların ise bir ağaca asıldığı görüldü.



Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SBU görüntülerin işgalci Rus güçleriyle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak 'bilinçli' olarak yayınlandığını belirtirken, Ukrayna istihbaratından bir kaynakaçıklamasında bulundu.Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak Ukraynalı eski vekilin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada,dedi.Eski bir polis memuru olan Ilya Kyva, 2017-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosunda milletvekili olarak görev yaptı.2019 yılı sonunda Ukrayna'yı terk eden Kyva, Rusya'dan siyasi sığınma talep etti.Bu yılın başlarında Ukrayna'da gıyaben yürütülen bir duruşmada vatana ihanet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan Kyva, Rusya'da çıktığı televizyon programlarında sık sık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi hedef alıyordu.