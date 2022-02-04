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Ukrayna krizinde Minsk yerine İstanbul adresi

#Ukrayna#Minsk#İstanbul
Ukrayna krizinde Minsk yerine İstanbul adresi

Ukrayna krizinde hakem rolünü üstlenen Üçlü Temas Grubu’nun Belarus’un başkenti Minsk yerine İstanbul’a taşınması için yeşil ışık yakıldı. Türkiye’nin Üçlü Temas Grubu’na ev sahipliği yapmasına Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Ukrayna da olumlu cevaplar verdi.

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Ukrayna, Rusya ve AGİT temsilcilerinden oluşan temas grubu koordinatörü Finli diplomat Mikko Kinnuen, temas grubu çalışmalarının İstanbul’a taşınmasına olumlu baktığını ilan etmişti. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov da dün “Biz görüşmelerin Belarus başkenti Minsk yerine Türkiye’nin İstanbul şehrinde yapılmasına olumlu bakıyoruz. Krizde angaje olmayan herhangi ülkede de görüşmeye hazırız. Bu İsviçre veya Avusturya da olabilir. Tabii İstanbul bize yakın olduğu için daha uygun. Şimdi önemli olan Rusya’nın da temas grubu çalışmalarının İstanbul’a taşınmasını kabul etmesidir” diye konuştu.

Ukrayna krizinde sahada denetleyici görev üstlenen Üçlü Temas Grubu’nun İstanbul’a taşınmasıyla ilgili Ukrayna’daki ayrılıkçı oluşum Lugansk da görüş bildirdi. Ayrılıkçı Lugansk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nataliya Nikonorova, “Türkiye tarafından şu ana kadar bize hiçbir davet ulaştırılmadı. Türkiye Üçlü Temas Grubu görüşme merkezi rolünü üstlenmek istiyorsa bizim çekincelerimize de çözüm bulmalı” dedi.

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UKRAYNA’DA İHA FABRİKASI

Türkiye ile Ukrayna arasında “Yüksek Teknoloji ve Havacılık/Uzay Sanayii Alanında İşbirliğine Dair Çerçeve Anlaşması” dahil 7 anlaşma imzalandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, “Bugün imzaladığımız anlaşma, Baykar Makina İHA’larının Ukrayna’daki üretimini genişletecek” dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov “Savunma alanında işbirliği anlaşması, Türk üreticilerin Ukrayna’da bir dron fabrikası kurması için uygun koşullar yarattı, böylece tüm dron serisini üretebiliriz” dedi. Reznikov, Türk patentiyle üretilecek hava araçlarına Ukrayna’daki ‘Motor Sich’ fabrikası tarafından geliştirilen motorlar takılacağını da söylemişti. Ukrayna geçen yıl Türkiye’den 12 İHA satın almıştı. 

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