Ukrayna ekonomisi ayakta kalmaya çalışıyor

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UKRAYNA bir taraftan Rus ordusuna karşı koymaya, diğer yandan ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ülkenin batı ve orta kesimlerinde günlük hayat “yarı normal” şekilde sürüyor. Geçen hafta çiftçiler şeker pancarı ve mısır ekimine başlayarak sezonu açtı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ukrayna Ekonomi Ombudsmanı Roman Waschuk, “Ülke ekonomisi savaş baskısı altında bile oldukça dayanıklı ve esnek olduğunu gösterdi. Örneğin bankacılık sistemi hâlâ çalışıyor, para stabil” diye konuştu.

RADİKAL ÖNLEMLER ALINDI

Hükümetin ekonomiyi işler tutmak için önlemler aldığını anlatan Waschuk, temelde askeri ve insani yardımların ülkeye girişini kolaylaştırmak amaçlansa da gümrük prosedürlerinin radikal biçimde sadeleştirildiğini söyledi. Küçük ölçekli işletmeler için vergi yükümlülüğünün kaldırıldığını da ifade eden Waschuk, “Ukrayna normalde bireyler ve şirketlerin vergi vermekten kaçındığı bir ülkeydi. Şimdi alternatifin Putin ve Rusya diktatörlüğü olduğunu görenler gönüllü vergi veriyor” dedi.

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Ukrayna ombudsmanı Roman Waschuk (solda), Muhammed Kafadar’ın çevrimiçi sorularını yanıtladı.

ÇELİK FABRİKALARI AÇILIYOR

Ukrayna’nın orta bölgelerindeki işletmelerde faaliyetlerin yeniden başladığını anlatan Waschuk şöyle konuştu: “Hükümet özellikle Krivii Rih gibi kentlerde gelecek hafta üretime yeniden başlanması için çelik endüstrisi ile temas halinde. Ayrıca işletmelerin doğu sınırından daha batı bölgelere taşındığını da görüyoruz. Örneğin (Alman şirketi) Bosch, otomobil parçası üreten tesislerini ülkenin batısındaki Ivano-Frankivsk’e taşıyor.”

TRAKTÖR İTHALATINA DESTEK

Waschuk, Lviv gümrüğünün geçen hafta ithalat-ihracat aktivitesinde artış bildirdiğini de aktardı. Özellikle ekim sezonunun başlamasıyla traktör parçalarının ithalatına yönelik önlemler alınmış. Öte yandan savaşta en ağır yıkımın yaşandığı Mariupol’deki durum farklı. Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikalarından Azovstal’ın ağır şekilde hasar aldığını vurgulayan Waschuk, “Mariupol’deki demir fabrikaları için durum iyi değil. Bu tesisler bir kez durdu mu yeniden üretime geçirmek neredeyse imkânsız” dedi.

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Güneydeki Odesa ve Mikolayiv limanlarının Ukrayna ekonomisi için önemine dikkat çeken Waschuk, “Ukraynalı üreticilerin yeni lojistik yollar bulmalarına yardım ediyoruz. Yapılacak herhangi bir barış anlaşması mutlaka Ukraynalıların Odesa ve Mikolayiv limanlarına erişimini garanti altına almalı” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK ŞİRKETLERİ GERİ DÖNECEKTİR’

Ukrayna hükümetinin savaş sonrası yeniden inşa için de çalışmaya başladığını anlatan Waschuk, “Yeniden inşa süreci tüm bölge için fırsat olabilir. Türk şirketleri Ukrayna’nın altyapı inşasında kilit aktördü. Kurulu güçleri ve paralarını savaş yüzünden kaybetmiş olsalar bile ortaya çıkacak fırsatlar nedeniyle geri döneceklerdir” dedi. Savaştan zarar gören şirketlerin Rusya’dan tazminat talep edip edemeyeceğine ilişkinse, “Kesinlikle bunu yapmak isteyeceklerdir. Savaşı bitirecek herhangi bir anlaşma Rusya’nın yaptıklarının sorumluluğunu kabul ettiği bir maddeyi içermeli” dedi. Tazminat sürecinin nasıl işleyeceğine dair bir rehber hazırlamakta olduklarını ekledi. Savaştan önce Ukrayna’da yaklaşık 700 Türk şirketi faaliyet gösteriyordu. Bu firmaların toplam yatırımları ise 15 milyar dolar seviyesindeydi.