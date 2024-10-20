Ukrayna Dışişleri Bakanı Ankara’da: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın yayılma tehlikesine dikkat çekecek

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 13:00
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere yarın Ankara’da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Sibiha ile görüşmesinde savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına dikkat çekmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini de yineleyecek. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana çeşitli konularda diplomatik girişimlerde bulunan Ankara, bu görüşmede de “Diplomatik çözümün, müzakere süreçlerine tüm tarafların katılımıyla gerçekleşebileceğinin” altını çizecek.SAVAŞA RAĞMEN TİCARET HACMİ ARTIYOR
Bunun yanı sıra “Türkiye’nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğu” bir kez daha vurgulanacak. Fidan’ın ayrıca Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti de diye getireceği öğrenildi. Ukrayna’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret 3 Aralık 2020’de dönemin Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Bakan Fidan’ın daha önce Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapan yeni Dışişleri Bakanı Sibiha ile son görüşmesi ise 9 Ekim 2024’te gerçekleşmişti.
Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar savaşın başlamasının ardından Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde barış girişimleri ve bölgesel güvenlik başlıklarının ikili ilişkilerde öne çıkmaya başladığını belirtti. Sibiha’nın bu ziyaretinin iki ülke arasında iş birliğinde yakalanan ivmenin artırılmasına imkan tanıyacağı da verilen bilgiler arasında. Bugün gerçekleşecek görüşmede iki ülke arasında diplomat değişimi alanında bir mutabakat zaptı ayrıca 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması öngörülüyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023 yılı sonunda 7.3 milyar Dolar
olarak gerçekleştiğini belirten kaynaklar, rakamın savaşa rağmen artmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Ukrayna arasında önümüzdeki dönemde Serbest Ticaret Anlaşması da yürürlüğe girecek.TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ÇABALARI
Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana hem insani hem de ekonomik boyutlarıyla savaşın etkilerini hafifletmek amacıyla çaba gösteren Türkiye, 2022 yılı Mart ayında iki ülke Dışişleri Bakanları’nı bir araya getiren ilk toplantıya ev sahipliği yapmıştı. Tahıl Koridoru girişimi ve taraflar arasında esir takası konularında da Türkiye’nin arabuluculuğuyla somut adımlar atıldı.