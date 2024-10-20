Ukrayna Dışişleri Bakanı Ankara’da: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın yayılma tehlikesine dikkat çekecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini de yineleyecek. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana çeşitli konularda diplomatik girişimlerde bulunan Ankara, bu görüşmede de “Diplomatik çözümün, müzakere süreçlerine tüm tarafların katılımıyla gerçekleşebileceğinin” altını çizecek.



Bunun yanı sıra “Türkiye’nin, savaşa uluslararası hukuk temelinde, adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğu” bir kez daha vurgulanacak. Fidan’ın ayrıca Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti de diye getireceği öğrenildi. Ukrayna’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanı düzeyinde son ziyaret 3 Aralık 2020’de dönemin Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Bakan Fidan’ın daha önce Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapan yeni Dışişleri Bakanı Sibiha ile son görüşmesi ise 9 Ekim 2024’te gerçekleşmişti.

