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Son dakika...IDF'den yeni katliam, saldırılar yoğunlaştı! İşte İsrail'in asıl amacı...

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hizbullah
Son dakika...IDFden yeni katliam, saldırılar yoğunlaştı İşte İsrailin asıl amacı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 10:06

Netanyahu'nun evine yönelik saldırı İHA'lı sonrası İsrail Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda en az 73 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtildi. Ortadoğu Enstitüsü'nden siyasi analist Hasan Mneimneh ise İsrail'in asıl amacının Gazze şeridini tamamen boşaltmak olduğunu söyledi.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu
İsrail ordusu Lübnanın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği belirtildi.Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.Öte yandan İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneydeki Dahiye'nin Harat Hıreyk ile Hades mahallelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail'in amacı Gazze şeridini tamamen boşaltımak
İsrailin amacı Gazze şeridini tamamen boşaltımak

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Güney Gazze'de İsrail birlikleriyle girdiği çatışmada öldürülmesinden bu yana Gazze ve Lübnan'da çatışmalar devam ediyor. Batı medyası Sinwar'ın ölümünün bir yıllık savaşı sonlandıracak müzakerelere bir dönüm noktası olabileceğini öne sürse de, barış görüşmelerinin yakın olduğuna dair hiçbir belirti yok ve hafta sonu çatışmaların şiddeti daha da yoğunlaştı. Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatılması tansiyonu daha da yükseltti. Netanyahu "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı” diyerek intikam sözü verirken İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısında Hizbullah'ı işaret etti.

Ortadoğu Enstitüsü'nden siyasi analist Hasan Mneimneh, Al Jazeera'ya yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve ABD'nin, Filistinlilere karşı savaşını sürdürmesine olanak tanıyan silahları sağlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına ortak olduğunu söyledi. İsrail'in amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğunu belirten Mneimneh açıklamasında "İsrail, bu operasyonlarla Gazze Şeridi'ni tümüyle insansızlaştırmak istiyor" dedi.

Fetih Hareketi, Gazze'de katliamın durdurulması için acil eylem çağrısı yaptı
Fetih Hareketi, Gazzede katliamın durdurulması için acil eylem çağrısı yaptı

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı. Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi gerekli olan, devam eden bu katliamı durdurmak için tüm Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun her düzeyde acil ve kapsamlı eyleme geçmesidir." ifadesini kullandı.

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi.Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.

İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
İsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHAyı etkisiz hale getirdiğini açıkladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.İHA'nın ülkenin doğusundan geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da Suriye'den İsrail topraklarına giren bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.İHA'nın hedef alınmasından önce siren seslerinin duyulduğu belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.

Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı

İsrail, Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar’a ait yeni görüntüler yayınladı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinwar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü. Sinwar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Dahira beldesine sızma girişiminde bulundu
timelineİsrail'in amacı Gazze şeridini tamamen boşaltımak
timelineFetih Hareketi, Gazze'de katliamın durdurulması için acil eylem çağrısı yaptı
timelineBatı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı
timelineİsrail ordusu, Eilat kentine gönderilen İHA'yı etkisiz hale getirdiğini açıkladı
timelineİsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine saldırısında 73 kişi hayatını kaybetti
timelineİsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı
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#İsrail#Gazze#Hizbullah

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