Son dakika...IDF'den yeni katliam, saldırılar yoğunlaştı! İşte İsrail'in asıl amacı...

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği belirtildi.Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.Öte yandan İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneydeki Dahiye'nin Harat Hıreyk ile Hades mahallelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.
Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Güney Gazze'de İsrail birlikleriyle girdiği çatışmada öldürülmesinden bu yana Gazze ve Lübnan'da çatışmalar devam ediyor. Batı medyası Sinwar'ın ölümünün bir yıllık savaşı sonlandıracak müzakerelere bir dönüm noktası olabileceğini öne sürse de, barış görüşmelerinin yakın olduğuna dair hiçbir belirti yok ve hafta sonu çatışmaların şiddeti daha da yoğunlaştı. Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatılması tansiyonu daha da yükseltti. Netanyahu "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı” diyerek intikam sözü verirken İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısında Hizbullah'ı işaret etti.
Ortadoğu Enstitüsü'nden siyasi analist Hasan Mneimneh, Al Jazeera'ya yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve ABD'nin, Filistinlilere karşı savaşını sürdürmesine olanak tanıyan silahları sağlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına ortak olduğunu söyledi. İsrail'in amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğunu belirten Mneimneh açıklamasında "İsrail, bu operasyonlarla Gazze Şeridi'ni tümüyle insansızlaştırmak istiyor" dedi.
Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarının durdurulması için Arap ülkelerine ve uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı. Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, "Şimdi gerekli olan, devam eden bu katliamı durdurmak için tüm Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumun her düzeyde acil ve kapsamlı eyleme geçmesidir." ifadesini kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığı bildirildi.Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Eilat kentine gönderilen İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.İHA'nın ülkenin doğusundan geldiği aktarılan açıklamada, İHA'nın kaynağına ilişkin bilgi verilmedi.İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada da Suriye'den İsrail topraklarına giren bir İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.İHA'nın hedef alınmasından önce siren seslerinin duyulduğu belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu aktarıldı.
Söz konusu katliamın, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.
İsrail, Çarşamba günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinwar’a ait yeni görüntüler yayınladı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılardan bir gün öncesine ait olduğu iddia edilen görüntülerde, Sinwar’ın aile üyeleriyle tünelde yürüdüğü görüldü. Sinwar’ın 2 çocuk ve 1 kadınla birlikte çanta taşırken görüldüğü videoda, Hamas liderinin daha fazla çanta ve su şişesi taşımak için tünelde birkaç tur attığı anlar yer aldı.İsrail Ordusu, görüntülerin birkaç ay önce bulunduğunu açıkladı.