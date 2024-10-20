Son dakika...IDF'den yeni katliam, saldırılar yoğunlaştı! İşte İsrail'in asıl amacı...

İsrail'in amacı Gazze şeridini tamamen boşaltımak

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın Güney Gazze'de İsrail birlikleriyle girdiği çatışmada öldürülmesinden bu yana Gazze ve Lübnan'da çatışmalar devam ediyor. Batı medyası Sinwar'ın ölümünün bir yıllık savaşı sonlandıracak müzakerelere bir dönüm noktası olabileceğini öne sürse de, barış görüşmelerinin yakın olduğuna dair hiçbir belirti yok ve hafta sonu çatışmaların şiddeti daha da yoğunlaştı. Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatılması tansiyonu daha da yükseltti. Netanyahu "Bugün bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı” diyerek intikam sözü verirken İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Netanyahu'nun konutuna İHA saldırısında Hizbullah'ı işaret etti.



Ortadoğu Enstitüsü'nden siyasi analist Hasan Mneimneh, Al Jazeera'ya yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve ABD'nin, Filistinlilere karşı savaşını sürdürmesine olanak tanıyan silahları sağlayarak İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına ortak olduğunu söyledi. İsrail'in amacının Gazze'yi tamamen boşaltmak olduğunu belirten Mneimneh açıklamasında "İsrail, bu operasyonlarla Gazze Şeridi'ni tümüyle insansızlaştırmak istiyor" dedi.