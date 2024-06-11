Ukrayna Devlet Başkanı Almanya’da

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Ukrayna Kurtarma Konferansına katılmak ve Federal Şansölye Olaf Scholz ile görüşmelerde bulunmak üzere Almanya'ya geldim. URC 2024, Ukrayna'ya yardım etmek üzere on tanesi başbakan düzeyinde olmak üzere hükümetleri, şirketleri ve kuruluşları bir araya getirecek. Rusya'nın hava terörü karşısında Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik acil çözümler en önemli önceliğimiz olacaktır. Şansölye Scholz ve ben daha fazla savunma yardımı, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin genişletilmesi ve ortak silah üretimi konularını ele alacağız. Barış Zirvesi, Avrupa Konseyi ve NATO Zirvesi öncesinde pozisyonlarımızı koordine edeceğiz. Ayrıca Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Federal Meclis Başkanı Barbel Bas ile görüşecek ve askerlerimizin eğitim gördüğü bir askeri üssü ziyaret edeceğim” dedi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Olaf Scholz'un ev sahipliğinde Ukrayna'yı Kurtarma Konferansı düzenlendi. Konferansa katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı konuşmada Ukrayna'nın modern enerji sistemleri için tüm doğal zemine sahip olduğunu belirterek, gaz üretiminin enerji kıtlığı sorununu çözebileceğini, hidrojene geçilerek yeşil enerji dönüşümünün dengelenebileceğini belirtti. Avrupa'nın özellikle de Alman şirketlerin bu alanda teknolojik liderler olduğunu vurgulayan Zelenski, “Bu alanda bu yıl 1 gigawatt, önümüzdeki birkaç yılda ise 4 gigawatt'a kadar kapasite oluşturma konusunda net bir planımız var. Konferansımızda ilk sözleşmeleri bu alanda imzalıyoruz” dedi.



Savaşla ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'daki şehirlere ve köylere her gün yaklaşık yüz güdümlü bomba attığını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı en büyük stratejik avantajının gökyüzündeki üstünlüğü olduğunu ifade eden Zelenski, bu teröre hava savunması ile karşılık verilebileceğini söyledi. Zelenski, "Yakın gelecekte başlıca kentsel alanlarımızın güvenliğini sağalmak için en az 7 Patriot sistemine ihtiyacımız var. Bu halkımızın hak ettiği Ukrayna'daki normal yaşamı korumak için bir güç olacak. Başka bir deyişle, doğrudan savunmaya katkıda bulunacak ve ülkenin ekonomik yaşamının bozulmasını engelleyecek" şeklinde konuştu.

Zelenski, Ukrayna'nın Almanya, Hollanda, ABD ve diğer ortaklarla birlikte ülkeye daha fazla hava savunma sistemi sağlamak için çalıştığını ifade etti.