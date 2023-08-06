Ukrayna bu kez Rus tankerini vurdu... Karadeniz’de ateşle oyun

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RUSYA ile Ukrayna arasında devam eden savaş son günlerde kara cephelerinden Karadeniz sularına taşınırken, adeta gemi avı yaşanmaya başladı. İki gün önce Rusya’nın petrol dolum tesislerinin bulunduğu Novorosiys limanı açıklarında Rus donanmasına ait “Olenogorski gornyak” çıkarma gemisinin vurulmasının üstünden 24 saat bile geçmeden bu sefer Kırım Yarımadası Kerç Boğazı yakınlarında yine Rusya’ya ait “Sig” isimli ticari petrol tankeri insansız deniz aracı tarafından vuruldu.

Ukrayna, Rus gemilerine yönelik gerçekleşen operasyonları “meşru eylem” olarak tarif ederken, Rusya gemi saldırılarını terör saldırısı olarak niteliyor.

ŞİDDETLİ PATLAMA

Tanker saldırısı önceki gece 23:30 sularında meydana geldi. Kerç Boğazı’nın yaklaşık 40 mil uzağında bulunan Rus bayraklı tankere Ukrayna’nın bölgeye gönderdiği insansız deniz aracı kamikaze saldırısı yaptı. Tankerin makine dairesinin bulunduğu kısma isabet eden Ukrayna dronu, karadan dahi görülen şiddetli infilaka ve ateş yumağının göklere yükselmesine yol açtı. 2014 yılında suya indirilen “Sig” isimli tanker 141 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğe sahip. Petrol taşıma kapasitesi ise 6 bin 620 ton.

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BOŞ MU DOLU MU

Rus yetkililer saldırı sırasında tankerin petrol veya herhangi başka bir yakıt taşımadığını açıklarken, Ukrayna tarafı gemide bir miktar yanıcı yük bulunduğunu ve bunun saldırıda infilak ettiğini savundu. Deniz dronu saldırısından sonra su almaya başlayan gemi kendi imkânlarıyla hareket kabiliyetini yitirdiği için imdadına yetişen iki çekici römorkla Rusya’nın Kafkas limanı istikametinde hareket ettirildi. Ukrayna güçleri tarafından vurulan tankerin Rusya ile Suriye limanları arasında sefer yapan ve Şam rejimine yakıt sağlayan gemi olduğu üzerinde duruluyor.

MEDVEDEV SERT ÇIKTI

Rusya’dan saldırıya ilk tepki Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den geldi. Rus basınına açıklama yapan Medvedev’in “Ukrayna’daki haydutlar Karadeniz’de çevre felaketi yaratmak istiyorsa cevabını alacaklar. Odessa ve İzmail limanlarını yerle bir etmemiz yetmez. Batı Ukrayna topraklarını yoğun biçimde vurmaya başlayarak misillemede bulunmalıyız. Çevre felaketini onların topraklarında çıkarmamız gerek” şeklindeki sözleri dikkat çekti.

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KİEV: BİZ YAPTIK

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasiliy Malyuk, Kerç Boğazı yakınlarında Rus petrol tankerine yönelik saldırının istihbarat ile ordunun ortak operasyonuyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Operasyonun dünya tarafından Ukrayna toprağı kabul edilen Kırım açıklarında yapıldığını belirten Malyuk, “Ukrayna bu operasyonu kendi karasularında işgalci ülkenin deniz araçlarına yönelik gerçekleştirmiştir. Ukrayna meşru bir şekilde hareket ederek kendini savunuyor. Rus tarafı gemilerinin hedef olmasını istemiyor ise bir an önce işgal ettiği Ukrayna topraklarından çekilmeli ve Karadeniz sularını kendi iç gölüymüş gibi kullanmaya son vermeli. Düşman püskürtülene kadar bu tür operasyonlarımız devam edecektir” açıklamasını yaptı.

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Bu arada RUSYA Savunma Bakanlığı, tanker saldırısından altı saat sonra Kırım’da Rus Karadeniz donanmasının konuşlandığı Sivastopol liman bölgesinde de Ukrayna’ya ait insansız deniz araçları görüldüğünü ve müdahalede bulunduğunu belirtti.