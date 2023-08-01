Ukrayna barışı için Suudi Prensi devrede

Haberin Devamı

Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna savaşı dünya dengelerini altüst etmeye devam ederken bu kez Suudi Arabistan yeni bir inisyatifle ortaya çıktı. Suudi Arabistan, gelecek hafta Cidde kentinde “Ukrayna barış görüşmeleri” adı altında yaklaşık 30 ülkenin katılımıyla konferans düzenleyecek. Ancak konferansa savaşın tarafı Rusya davet edilmeyecek.

UKRAYNA DOĞRULADI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin kançelarya şefi Andrey Yermak, “Cidde’de Ukrayna’da barış konulu konferans hazırlıkları yapıldığı doğru. Burada uluslararası boyutta, birçok önde gelen ülke temsilcisinin katılımıyla BM hukuku ve tüzüğü çerçevesinde Ukrayna’nın içinde bulunduğu durum tüm yönleriyle ele alınacak. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin ‘barış formülü’ planı temelinde ele alınacak konular Ukrayna için dünya liderler zirvesi öncesinde son hazırlık sayılacak” dedi.

Haberin Devamı

GÜNDEM MADDELERİ ŞÖYLE

Ukrayna konferansı gündemindeki bazı maddeler Kiev yönetimi tarafından şöyle sıralandı:

- Nükleer, gıda ve enerji kaynakları güvenliği.

- Ukrayna’da kaçırılan ve Rusya topraklarına götürülen tüm esirlerin serbest bırakılması.

- Ukrayna toprak bütünlüğünün sağlanması.

- Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi ve ateşkes ilan edilmesi.

- Gerilimin tırmanmasını engelleyecek önemler.

- Savaşın bittiğinin ilanı.

RUSYA’DAN İLK TEPKİ

Suudi Arabistan girişimiyle ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Rusya’nın davet edilmediği Ukrayna Barış Konferansı anlamsız gözükse de biz orada ne konuşulacağını yakından takip edeceğiz. Konferans hedefinin ne olduğunu, hangi konuların gündeme geleceğini analiz edeceğiz. Rusya’nın şu anki görüşüne gelince... Ukrayna krizinin sona ermesi için adım atmayan, müzakere masasını kabul etmeyen taraf Kiev yönetimi” diye konuştu.

RİYAD NİYE HAREKETE GEÇTİ

- Ukrayna savaşı 24 Şubat 2022 tarihinde patlak verdiğinde OPEC+ platformunda Rusya ile aylarca petrol fiyatları konusunda yakın işbirliği yapan Suudi Arabistan’ın Rusya’nın olmadığı Ukrayna konferansına neden ev sahipliği yaptığı da polemik yarattı. Kimi uzmanlar bu adımın ABD’nin telkiniyle yapıldığını dile getirirken, başkaları Suudi Arabistan’ın Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi Ukrayna savaşı hakkında net tavrını belirlemeyen ülkelerin tutumunu ortaya çıkarma amacı taşıdığı görüşünü dile getiriyor. Cidde’deki Ukrayna Barış Konferansı’na hangi ülke temsilcilerinin davet edildiği ise henüz ilan edilmedi.