Uğur Şahin’e sordular: Aşının rengi neden gri?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karanlık Nuri sorguda Hablemitoğlu cinayetinin karakutusuKaranlık Nuri sorguda! Hablemitoğlu cinayetinin 'karakutusu'#Necip Hablemitoğlu
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Ersun Yanaldan sonra Sergen Yalçın Sürpriz talip: 3 adaydan biri...Ersun Yanal'dan sonra Sergen Yalçın! Sürpriz talip: "3 adaydan biri..."#Transfer
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğandan Türkçenin önemine vurgu: Milli mücadeledirErdoğan'dan Türkçenin önemine vurgu: 'Milli mücadeledir'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü oldukBiz ne ara bu kadar merhametsiz ve kötü olduk#Ece Erken
Geri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphaneGeri dönüşümle 81 ile 25 günde 250 kütüphane#Geri Dönüşüm
Kılıçdaroğlunun iddialarına Bakan Karaismailoğlundan yanıt: Öyle bir belge yokKılıçdaroğlu'nun iddialarına Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Öyle bir belge yok#Adil Karaismailoğlu
Seçim tarihini belirleyecek gelişmeSeçim tarihini belirleyecek gelişme#CHP
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
İlk görüşte aşk... 10 günde evlendilerİlk görüşte aşk... 10 günde evlendiler!#Deniz Marşan
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Ukraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder miUkraynalının en büyük endişesi: Rusya işgal eder mi?#Ukrayna
Hull Cityde teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı 2.5 yıllık sözleşme...Hull City'de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme...#Hull City
HABERLERDünya Haberleri

Uğur Şahin’e sordular: Aşının rengi neden gri?

#Biontech#Uğur Şahin#Gri Aşı
Uğur Şahin’e sordular: Aşının rengi neden gri

BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’ye Almanya’da şirketlerinin bulunduğu Mainz kentinde Rheinland-Pfalz eyalet nişanı verildi.

Haberin Devamı

AMERİKAN Pfizer ile birlikte COVID-19 için dünyada onaylı ilk aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin’e hitaben Alman bilim insanları bir mektup kaleme aldı. Alman Berliner Zeitung gazetesinde yayınlanan mektupta, “Aşıda kullanılan malzemeler şeffaf olmasına rağmen aşının neden rengi gri” diye soruldu. Leipzig Üniversitesi’nden Profesör Jört Matysik, Ruhr Bochum Üniversitesi’nden Profesör Gerald Dyker, Tübingen Üniveristesi’nden Profesör Andreas Schnepf, Zürih Üniversitesi’nden Profesör Martin Winkler imzalı mektupta, bilim insanları COVID-19 aşısına dair ilginç sorular yöneltti.

Uğur Şahin’e sordular: Aşının rengi neden gri

AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Haberin Devamı

Pfizer’ın kılavuzuna referans veren bilim insanları, “Seyreltmek için aşı şişesini 10 kez ters yüz edin, çalkalamayın. Şişenin içinde beyazdan griye opaklık olması olası. Şişenin içinde partikül varsa kullanmayın” ifadesine dikkat çekti. Schnepf, “Bir hapın ya da şurubun renkli olması olası. Fakat gri renk yani seyreltilmiş siyah, bu tür süreçlerde beklenen bir sonuç değil. Bu durum bir bozulmayı mı işaret ediyor” diye sordu.

PFİZER’IN İLACINA AVRUPA’DAN ONAY

AVRUPA İlaç Ajansı, Amerikan Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği Paxlovid ilacına onay verdi. Paxlovid, AB’nin yetkili organından COVID-19’a karşı ilk onay alan anti-viral ilaç oldu. İlacın hastalığın kötüleşme riski bulunan yetişkinlerde kullanılacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biontech#Uğur Şahin#Gri Aşı

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı

BAKMADAN GEÇME!

Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı