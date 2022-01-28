Uğur Şahin’e sordular: Aşının rengi neden gri?

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AMERİKAN Pfizer ile birlikte COVID-19 için dünyada onaylı ilk aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı ve CEO’su Uğur Şahin’e hitaben Alman bilim insanları bir mektup kaleme aldı. Alman Berliner Zeitung gazetesinde yayınlanan mektupta, “Aşıda kullanılan malzemeler şeffaf olmasına rağmen aşının neden rengi gri” diye soruldu. Leipzig Üniversitesi’nden Profesör Jört Matysik, Ruhr Bochum Üniversitesi’nden Profesör Gerald Dyker, Tübingen Üniveristesi’nden Profesör Andreas Schnepf, Zürih Üniversitesi’nden Profesör Martin Winkler imzalı mektupta, bilim insanları COVID-19 aşısına dair ilginç sorular yöneltti.

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Pfizer’ın kılavuzuna referans veren bilim insanları, “Seyreltmek için aşı şişesini 10 kez ters yüz edin, çalkalamayın. Şişenin içinde beyazdan griye opaklık olması olası. Şişenin içinde partikül varsa kullanmayın” ifadesine dikkat çekti. Schnepf, “Bir hapın ya da şurubun renkli olması olası. Fakat gri renk yani seyreltilmiş siyah, bu tür süreçlerde beklenen bir sonuç değil. Bu durum bir bozulmayı mı işaret ediyor” diye sordu.

PFİZER’IN İLACINA AVRUPA’DAN ONAY

AVRUPA İlaç Ajansı, Amerikan Pfizer’in koronavirüse karşı geliştirdiği Paxlovid ilacına onay verdi. Paxlovid, AB’nin yetkili organından COVID-19’a karşı ilk onay alan anti-viral ilaç oldu. İlacın hastalığın kötüleşme riski bulunan yetişkinlerde kullanılacağı belirtildi.