Uğur Şahin: 3’üncü doz yüzde 95 koruma sağlıyor

Şahin konuşmasında, “İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz. Yine de hastalığa karşı güçlü bir korumamız var. Ayrıca gördük ki, bu henüz yayımlanmamış bir veridir, tam nötralizasyon, ikinci dozdan sonra daha yüksek antikor titreleri oluşturan ek üçüncü dozdan sonra sağlanır. Veriler 3’üncü dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor” diye konuştu.

2019’da aşı üretiminin 10 bin olduğunu söyleyen Şahin, “Ortağımız Pfizer ile yıl sonuna kadar 3 milyar dozdan fazla aşı üreteceğiz. Bu müthiş bir artış” dedi.

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