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HABERLERDünya Haberleri

Üçüncü cinsiyet geliyor

Üçüncü cinsiyet geliyor

Kadın ve erkek dışında bu dünyada üçüncü bir cinsiyetin yaşadığı artık resmen kabul edilecek. Yasa tasarısı tamam.

Bugüne kadar bu dünyada kadın ve erkek dışında bir cinsiyet olduğu hiçbir zaman kabul edilmedi. Resmi evraklarda insanların cinsiyet bölümünde sadece kadın ve erkek yazıyor.

Kimlik, doğum kayıtları, pasaport, ehliyet gibi resmi evraklarda artık kadın ve erkek dışında üçüncü cinsiyete yer verilmesi gündemde. Üçüncü cinsiyet "interseks" olarak geçecek. Yani iki cinsiyet arası.

Daily Telegraph gazetesi ve Reuters haber ajansının haberine göre bu amaçla ilk adım Avustralya'da atıldı. "İnsan Hakları ve Eşit Fırsatlar Komisyonu" tarafından hazırlanarak hükümete sunulan yasa tasarısında üçüncü cinsiyete yer verilmesi öngörülüyor.

Üçüncü cinsiyet geliyor
Avustralya'da atılan bu adımın sadece bir başlangıç olduğunu söyleyen üçüncü cinsiyetin savunucuları siyasiler,hukukcular ve insan hakları örgütleri, Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını söylediler.

Bilimsel verilere göre Avrupa'da her 2 bin doğumdan birinin cinsiyeti "interseks" olarak tanımlancak türden.

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