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'Uçan Adam' bu sefer göle çakıldı! İşte o anlar

#Fransa#Sosyal Medya#Dünya

'Uçan Adam' lakaplı Zapata, jet motorlu aracıyla göle düşerek yaralandı. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar...

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Fransız mucit Franky Zapata, flyboard adını verdiği uçan kaykayıyla yaptığı bir gösteri uçuşunda göle düştü.

Olay Fransa'nın güney batısındaki Biscarrosse'de yaşandı. Havalandıktan sonra kendi çevresinde dönmeye başlayan Zapata yaklaşık 15 metre yükseklikten göle çakıldı.

Hastaneye kaldırılan mucitin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Fransa'da bu bölgede yayın yapan bir gazete olan Sud Ouest, mucidin sudan bilinci yerinde çıkarıldığını bildirdi.

Uçan Adam bu sefer göle çakıldı İşte o anlar

Gazeteye konuşan yetkililer, Zapata'nın motor becerilerinin iyi olduğunu da kaydetti.

Uçan Adam lakaplı mucit, hafta sonu boyunca bir kaç kez gösteri uçuşu yapacaktı.

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Biscarrosse Belediye Başkanı Hélène Larrezet, Zapata'nın etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

ORDUDAN SİPARİŞ ALDI

43 yaşındaki mucit, 2019 yılında uçan kaykayıyla Manş Denizi'ni geçerek ün kazandı.

Beş mini turbo motorla çalışan kaykay havada en fazla 10 dakika kalabiliyor ve kerosenle çalışıyor.

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, ordunun kaykayı, lojistik ya saldırı platformu olarak deneyeceğini açıklamıştı.

Zapata adlı şirketin CEO'su olan Franky Zapata, evinin garajında geliştirdiği kaykayla Aralık'ta ordudan 1,3 milyon euroluk sipariş almıştı.

Araç Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'in kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.

Marsilyalı girişimci, türbin motoruyla çalışan uçan kaykayı evinin garajında icat ettiğini söylüyor.

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