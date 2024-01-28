Uçakta isyan: Acil çıkış kapısını açıp kanada çıktı! Yolculardan destek: Hayatımızı kurtardı

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Havaalanı yetkilileri, Perşembe günü Guatemala'ya giden AeroMexico uçağının Mexico City Uluslararası Havaalanı'nda park halinde kalkış için beklerken yolculardan birinin uçaktan çıktığını doğrularken olayın uçağı ya da içindeki yolcuları etkilemediğini açıkladı.

YOLCULARDAN ORTAK AÇIKLAMA: HAYATIMIZI KURTARDI

İsyan çıkaran adam polis tarafından tutuklansa da uçağın diğer yolcuları yazılı bir açıklama yaparak adama destek verdiler. Havayolu şirketinin kendilerini dört saat boyunca havalandırma ve su olmadan uçağın içinde beklettiğini belirten yolcular adamın herkesin desteği ile bu hareketi gerçekleştirdiğini açıkladılar.



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İnternette yayınlanan açıklamada uzun süren gecikmenin yolcuların hayatını tehlikeye sokan koşullar oluşturduğu belirtildi ve adamın yolcuların hayatını kurtardığı vurgulandı.

ABD'li NewYorkPost gazetesi uçakta yer alan 77 yolcunun tamamının adamı desteklediğine dikkat çekti ve not defteri kağıdına el yazısı ile yazılan bildiride hepsinin imzasının olduğunu yazdı.

5 SAATE YAKIN RÖTAR! RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Havaalanına sunulan bir başka rapor da yolcuların şikayetlerini doğruluyor. Rapora göre saat 11:37 civarında AM672 sefer sayılı uçuşun yolcuları hoşnutsuzluklarını uçuş ekibine bildirdiler. Uçağın 08:45'de kalkması planlanıyordu ancak bakım uyarısı nedeni ile kaptan geri dönmek zorunda kaldı.





Los pasajeros del vuelo 672 de Aeromexico fueron retenidos durante 4 horas, sin acceso a agua y con poca ventilacion, un pasajero abrió una puerta de emergencia y se paro sobre el ala del avion,La Guardia Nacional lo arrestro. pic.twitter.com/dJAO2wN7ds — CapiSúperGirl (@CapiSuperGirl) January 27, 2024

Raporda, "Yolcular mutsuzdu ve içlerinden biri acil durum kapısını açıp kanattan dışarı çıktı. Bu olay uçağın değiştirilmesini gerektirdi." denildi.

Uçuş takip siteleri de AM672 sefer sayılı Guatemala City uçuşunun Perşembe günü 4 saat 56 dakika rötar yaptığını doğruladı.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Öte yandan uçağın içinden çekilen görüntüler sosyal medya sitelerine düştü. Görüntülerde yolcuların sıcaktan bunaldığı, uçuş ekibinden su istediği görülüyor.

Adamın hala gözaltında olup olmadığı ya da herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olup olmadığı belli değil.



