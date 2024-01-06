Uçak havadayken acil çıkış kapısı patladı! Yolcular o anları anlattı: 'Soluma baktım, yan taraftaki duvar yok olmuştu'

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Kalkıştan kısa bir süre sonrası16 bin feet yükseklikteyken acil çıkış kapısı patlayan Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağı ABD'nin Oregon eyaletine acil iniş yaptı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1282 sefer sayılı uçağın Portland Uluslararası Havalimanı'ndan saat 17:00'da havalandığını ve mürettebatın basınçlandırma sorunu bildirmesinin ardından geri dönerek güvenli bir şekilde iniş yaptığını duyurdu.



Uçağın acil iniş yapmasından sonra yolcuların içerden çektiği videolar sosyal medyaya düştü. Internette kısa sürede viral hale gelen görüntülerde acil çıkış kapısındaki pencere panelinin patladığı ve oksijen maskelerinin tavandan sarktığı görülüyor.





Alaska Airlines 737 MAX 9 makes emergency landing after exit door separates in flight. pic.twitter.com/xj6AXmhwre — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 6, 2024

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Uçaktaki yolculardan Kyle Rinker CNN'e yaptığı açıklamada kalkıştan kısa bir süre sonra bir pencerenin patladığını söylerken, Vi Nguyen isimli yolcu The New York Times'a uçuş sırasında duyduğu güçlü bir ses duyduğunu belirterek "Gözlerimi açtım ve ilk gördüğüm şey tam önümdeki oksijen maskesi oldu. Sol tarafa baktım, uçağın yan tarafındaki duvar yok olmuştu.Düşündüğüm ilk şey 'öleceğim' oldu" dedi.



Boeing 737-MAX 9 yolcu uçağının Ekim ayında havayollarına teslim edildiği öğrenilirken, FAA ve Alaska Havayolları olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alaska Havayolları'ndan yapılan açıklamada 174 yolcu ve 6 mürettebatta herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi ve "Bu tür olaylar nadiren meydana gelse de, uçuş ekibimiz durumu güvenli bir şekilde yönetmek için eğitimli ve hazırlıklıydı" ifadeleri yer aldı.



Boeing de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olayla ilgili bilgi topladığını ve teknik bir ekibin soruşturmayı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.Alaska Havayolları CEO'su Ben Minicucci aynı model 65 uçağın yere indirildiğini, uçakların tam bakım ve güvenlik denetimlerinin tamamlanmasının ardından hizmete geri döneceğini duyurdu.