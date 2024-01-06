Hamas-İsrail savaşında son gelişmeler...ABD kızgın, İsrail'den taviz bekliyor! Hizbullah'tan Aruri suikastına karşılık ilk adım...

ABD taviz istiyor! Blinken'dan Netanyahu'ya baskı

Tel Aviv'in savaş sonrası Gazze Planı İsrail'de olduğu kadar ABD'de büyük yankı uyandırdı.İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu Gazze'nin yönetimine ilişkin ABD'nin tercih ettiği seçenekleri reddederek Washington'u kızdırdı.



Üst düzey ABD'li yetkililerden alınan bilgiye göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e büyük destek veren ABD, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için Netanyahu'dan bazı tavizler istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı bakanları dizginlemesi için Netanyahu'ya baskı yapması bekleniyor.