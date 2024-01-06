Hamas-İsrail savaşında son gelişmeler...ABD kızgın, İsrail'den taviz bekliyor! Hizbullah'tan Aruri suikastına karşılık ilk adım...

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Hizbullah, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Salih el Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesine "ön yanıt" olarak İsrail- Meron hava kontrol üssün 62 roket fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri de (IDF) Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 40 roket atıldığını doğruladı.
IDF kuzeyde siren seslerinin duyulduğunu ve roketlerin Meron bölgesine geçtiğini söyledi. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.
Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada bunun Salih el Aruri suikastına verilen ilk tepkinin bir parçası olduğunu açıkladı.
Gazze Medya Ofisi İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah mezarlığında 1.100 mezarı kazdığını ve 150 cesedi 'çaldığını' duyurdu. Ofis yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin bu tür bir eylemi ilk kez gerçekleştirmediğini, geçen ay Gazze Şehri ve kuzey Gazze bölgelerinden alınan 80 cesedin teslim edildiğini vurguladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar sonucu son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybettiği, 256 kişinin de yaralandığı bildirildi. Son verilerle birlikte İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166 yükseldiği aktarıldı.
Norveç'in başkenti Oslo'da aktivistler, Ulusal Opera Binasında düzenlenen etkinlik sırasında "Gazze'de soykırımı durdurun, İsrail'e boykot" yazılı pankart açtı. Aktivistler, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Gösteri, operadaki izleyiciler tarafından da büyük alkış aldı.
Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El Manara Mahallesi'ndeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.
Tel Aviv'in savaş sonrası Gazze Planı İsrail'de olduğu kadar ABD'de büyük yankı uyandırdı.İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu Gazze'nin yönetimine ilişkin ABD'nin tercih ettiği seçenekleri reddederek Washington'u kızdırdı.
Üst düzey ABD'li yetkililerden alınan bilgiye göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e büyük destek veren ABD, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışmanın önlenmesi için Netanyahu'dan bazı tavizler istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı bakanları dizginlemesi için Netanyahu'ya baskı yapması bekleniyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından ortaya atılan savaş sonrası planı, Başbakan Netanyahu'nun hükümetindeki bölünmeleri gün yüzüne çıkardı.
Gallant, savaş sonrası bölgede "kısıtlı bir Filistin Yönetimi" olacağını, Hamas’ın artık Gazze’yi yönetmeyeceğini ve bölgede güvenlik kontrolünün İsrail’de olacağını belirtti.Bu teklif he ne kadar orta yolu belirleme çabası gibi görünse de, plan aşırı sağ İsraillilerin benimsediği 'Gazze'ye İsraillilerin yerleştirilmesini' ihtimal dışı bırakıyor.
Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gallant'ın planının Hamas saldırılarının tekrarlanması riskini taşıdığını öne sürerek 'gönüllü göç' adı altında Filistinlilerin Gazze topraklarından sürülmesi gerektiğini belirttiler.
İsrail güçleri dün gece boyunca Refah'ın güvenli bölgelerini hedef aldı. Gece yarısı Refah şehrinin güneydoğu kesiminde gerçekleşen ilk saldırıda bir ev yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralıların olduğu öğrenildi.
İkinci saldırıda Filistinlilerin barınması için güvenli olarak tanımlanan Şaboura bölgesi vuruldu. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin yıkılan binaların enkazlarının altında kaldığı öğrenildi.
BM, 22 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve yaklaşık 58.000 kişinin yaralandığı üç ay süren çatışmalardan sonra Gazze'nin "yaşanamaz" hale geldiğini duyurdu.BM insani yardım şefi Martin Griffiths bölgenin büyük bir kısmının moloz yığınına döndüğünü belirtti açıklamasında kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarıda bulundu.
Öte yandan şiddetli yağmurların etkili olduğu Gazze'de Cibaliye mülteci kampının sular altında kaldığı, kanalizasyon sularının taşıp kamp alanına sızdığı görüldü. Çocuklarının kanalizasyon suyu içinde kaldıklarını anlatan yerel halk bulaşıcı hastalıklar konusunda endişeli.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 7 Ekim’de başlayan İsrail-Hamas savaşının ardından dördüncü kez gerçekleştirdiği Orta Doğu turuna Türkiye’den başlıyor. Blinken’ın İstanbul’da Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. İstanbul’da yapılacak temaslarda Gazze’de devam eden çatışmalar, insani yardımlar ve iki devletli çözümün gündemde olması bekleniyor.