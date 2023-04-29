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Uçak bantla yapıştırılır mı? Sosyal medyada olay olan video: 'Bir daha asla sizinle uçamayacağım'

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#Uçak#Bant#Hız Bandı
Uçak bantla yapıştırılır mı Sosyal medyada olay olan video: Bir daha asla sizinle uçamayacağım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 11:12

Bir yolcunun uçağın içinden çektiği görüntülerde bakım onarım yapan bir teknisyenin uçağa bant yapıştırması sosyal medyada olay oldu. Söz konusu video kısa sürede viral hale gelirken, uzmanlar bandın özel bir alaşımdan yapıldığını ve son derece güvenli olduğunu belirtti.

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ABD'li bir yolcunun uçağın camından çektiği görüntüler olay oldu. Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta kısa sürede viral hale gelen 37 saniyelik video 2 gün içinde 1.6 milyon kez görüntülendi, binlerce yorum aldı.

UÇAĞA YAPIŞTIRILAN BANT ÇİLEDEN ÇIKARDI

ABD'li havayolu şirketi Spirit Airlines ile yolculuk yapmaya hazırlanan 'myhoneysmacks' isimli TikTok kullanıcısı Nashville Uluslararası Havalimanı'ndaki uçağın penceresinden görevlilerin yaptığı bakım onarım görüntülerini kayda aldı.

Kısa videonun başında 'Spirit Airlines ile uçmamamın nedeni tam olarak bu' diyen kadın görevlinin uçağın kanadını bantla yapıştırdığı anları kaydetti.

@myhoneysmacks Im only flying southwest now 😤 #spirit #spiritairlines #plane #planecrash #cockpit #airline #flight #fly #scary #omg #mindboggling ♬ original sound - My Honey Smacks 🍯🐝 Youtuber

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"BİR DAHA ASLA SİZİNLE UÇMAYACAĞIM"

Görevlinin kullandığı bandın havacılık bandı olup olmamasının umurunda olmadığını belirten kadın şunları söyledi;

"Yolcular uçaktayken sanki görmeyecekmişiz gibi uçağı bantlıyorsunuz. Dünyanın her yerine uçuyorsunuz ve bu bandın onu bir arada tutacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır efendim, o bant yapışkanlığını kaybedecektir. Bir daha sizinle asla uçmayacağım"

Bazı kullanıcılar videoyu yayınlayan kadın ile aynı fikirde olduğunu belirtirken bazı kullanıcılar ise kadının Spirit Airlines uçağındayken firmayı eleştirmesiyle dalga geçti.

UÇAK BANTLA YAPIŞTIRILIR MI?

Videonun sosyal medyada viral gelmesi sonrası, görüntüler ABD ve İngiliz basınında da yer aldı.

İngiliz Dailymail gazetesi teknisyenin kullandığı bandın 'High Speed Tape' yani 'hız bandı' olduğunu belirterek bandın belirli onarımlar için son derece güvenli olduğunu ancak bunun yine de yolcuları endişelendirdiğini yazdı.

Alüminyum bir alaşımdan özel olarak yapılan BANT uçaklardaki küçük hasarlarda kullanılan geçici bir yöntem. Uçağın uçmasına engel olmayan bant havacılıkta 'yüzeysel bir makyaj' olarak tanımlanıyor.

Uçak bantla yapıştırılır mı Sosyal medyada olay olan video: Bir daha asla sizinle uçamayacağım


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SU, KİMYASAL MADDE VE ALEVE KARŞI DAYANIKLI

Bir havacılık güvenliği danışmanı geçtiğimiz yıl Washington Post'a yaptığı açıklamada bandın saatte 600 mil rüzgara dayanabileceğini söylemişti.

Uzmanlar ayrıca malzemenin su, kimyasal maddeler ve aleve karşı dayanıklı olduğunu belirtiyor.

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