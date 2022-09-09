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UAEA Başkanı Grossi: Nükleer santral, savaş piyonu olamaz

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#Zoporijya Nükleer Santrali#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı#Savaş
UAEA Başkanı Grossi: Nükleer santral, savaş piyonu olamaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 22:18

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durumdan bahsettiği açıklamasında, "Nükleer santral, savaş piyonu olamaz" dedi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle endişe verici çatışmaların yaşandığı Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Santraldeki durumun günden güne daha kritik bir hal aldığını belirten Grossi, "Saldırı, Energador'un karanlıkta kalmasına neden oldu ve Zaporijya Nükleer Santrali yakınındaki güvenlik operasyonlarını sınırladı. Şu an site dışındaki gücü iyileştirebilmek için düşük bir şans var. Saldırı, santraldeki çalışanları ve ailelerini tehlikeli bir duruma sokuyor. Bu da nükleer bir kaza riskini önemli ölçüde artırdı. Daha açık olmak gerekirse, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki saldırılar durmalı. Acilen nükleer güvenlik ve bölge güvenliği sağlanmalı. Bir nükleer santral, savaşın piyonu olamaz. Akıbet, askeri yollarla belirlenmemeli. Bu tür eylemlerin sonuçları çok ağırdır. UAEA ekibi Zaporijya Nükleer Santrali'nde ve bölgedeki uygulamaları kolaylaştırabilirler. Kaybedecek vakit yok" dedi.

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"TESİS ÇEVRESİNDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK ENDİŞE VERİCİ"

Grossi, ekibiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret etmiş ve bölgede incelemelerde bulunmuştu. UAEA ekibinin tesis çevresinde askeri hareketlilik gördüklerini söyleyen Grossi, "Tesisin fiziksel bütünlüğü bir kez değil, birkaç kez ihlal edilmiştir. Ve bu hiçbir şekilde kabul edilemez" demişti.

Bölgede genel olarak çok fazla çatışmanın olduğunu da belirten Grossi, "Bölgede askeri hareketlilik ve operasyonlar artıyor ve bu beni çok endişelendiriyor. Saldırı ve karşı saldırılara ilişkin referanslar var. Buna değinmek istemiyorum ancak daha fazla fiziksel hasarın istatistiksel ihtimalinin mevcut olduğu açıktır. Askeri faaliyetlerin artışında gördüğümüz şey, fiziksel bütünlüğün daha fazla tehlikeye girdiğidir" açıklamasında bulunmuştu. Grossi öte yandan bölgedeki askeri varlığın UAEA ile temasa geçmediğini de belirtmişti.

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#Zoporijya Nükleer Santrali#Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı#Savaş

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