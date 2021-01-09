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AA
Haber Giriş: 09.01.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Twitter'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! Askıya aldı

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Twitter'ın Trump'ın taklidine bile tahammülü yok! Askıya aldı
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Sosyal medya kuruluşu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın kapatılan hesabını taklit eden Fransız milletvekili Joachim Son-Forget’in hesabını askıya aldı. Son-Forget daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti.

Son-Forget, Trump’ın hesabının Twitter’da kalıcı olarak silinmesinin ardından kendi hesabının kullanıcı adını ABD Başkanının adıyla değiştirdi. Profil fotoğrafına da Trump’ın fotoğrafını yükleyen Fransız milletvekili, onun adına paylaşımda bulundu. Twitter, Son-Forget’in hesabını da askıya aldı. İsviçre ve Liechtenstein’daki Fransız vatandaşlarını Ulusal Meclis’te temsil eden milletvekili, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hesabını taklit etmişti. Fransız milletvekilinin bu eylemi, Macron’un partisinden ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. Twitter, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitterın Trumpın taklidine bile tahammülü yok Askıya aldı



Twitter, Trumpın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı!
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