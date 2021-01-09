Trump'a şok üstüne şok: Twitter'dan sonra bir yasak daha!

Sosyal medya platformu Twitter, kişisel hesabını kapattığı ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı.

Trump'ın "realDonaldTrump" kullanıcı adlı hesabını, "şiddete teşvik" gerekçesiyle askıya alan Twitter'dan yeni bir adım daha geldi.

Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibi tarafından kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya aldı.

Söz konusu adımın, hesaptan Trump'ın Twitter'a tepki gösterdiği açıklamayı paylaşmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Ancak Donald Trump'ın yaşadığı sosyal medya şokları bununla da kalmadı.

Yaşanan olaylardan sonra Trump'ı engelleyen ya da hesaplarını kaldıran sosyal medya ve paylaşım platformları giderek artıyor:

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşım yapmasını engelleyen sosyal medya platformları:

- Twitter (kalıcı olarak askıya aldı)

- YouTube (videolarını sildi)

- Snapchat

- Faceebook

- Instagram

- Shopify (e-ticaret sitesi)

- Twitch

- Öte yandan Alışveriş sitelerinde Trump promosyonlarının satışı durduruldu.

Trump'a en büyük darbeyi vuran ise Google ve Apple oldu.

Parler, özellikle Cumhuriyetçi ve Donald Trump taraftarı ABD'liler tarafından 2018'den beri sıklıkla kullanılan bir sosyal medya platformu. Trump, bu platformdan paylaşım yapınca Apple Parler uygulamasına 24 saat süre tanıdı. Apple, Trump'ın hesabını sansürlememesi durumunda uygulamayı Apple Store'dan kaldıracağını açıkladı.

Google ise, Trump'ın hesabını askıya almadığı için Parler uygulamasını süre tanımadan Play Store'dan çıkardı.

Kullanıcıları tarafından bir 'free speech' yani 'özgür konuşma' platformu olarak tanımlanan Parler'a ve Trump'a vurulan bu darbe sosyal medya kullanıcıları ve Trump taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

An itibarıyla hiçbir platformda paylaşım yapma şansı kalmayan Donald Trump ise yaptığı son paylaşımda 'Şimdi neden Jo Biden'ın başkanlık törenine gitmeyeceğimi anladınız mı?' diyerek konuya dair son sözünü söylemiş oldu.

Trump'ın büyük oğlu ve yardımcılarından Donald Trump Jr. ise son Twitter paylaşımında yaşananları George Orwell'in 1984 adlı ünlü romanına referans vererek anlattı.