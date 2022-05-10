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Twitter'ı satın almıştı! Elon Musk'tan flaş Trump hamlesi

#Trump#Elon Musk#Twitter
Twitterı satın almıştı Elon Musktan flaş Trump hamlesi

Attığı her adımla dünya gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline gelen iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından Twitter'ın alacağı yön merak konusu olurken, Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın engelini kaldıracağını duyurdu.

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ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya varan SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Financial Times Otomobilin Geleceği Konferansı’nda yaptığı açıklamada, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını kaldıracağını ifade etti.

Twitter Ocak 2021'deki ABD seçimleri sonrası Trump destekçilerinin ABD Kongre binasını basmasının ardından ABD liderinin hesabını engelleme kararı almıştı.

Twitter'ın getirdiği yasak ile Trump’ı susturamadığını aksine sağ ideolojideki insanlar arasındaki görüşlerini güçlendirdiğini ifade eden Musk, söz konusu yasağı "ahlaki olarak yanlış ve tamamen gereksiz" olarak nitelendirdi.

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Musk, “Kalıcı yasaklar son derece nadir olmalı ve gerçekten bot, dolandırıcılık ve spam hesaplar için uygulanmalı. Donald Trump’ı yasaklamanın doğru olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, “Kalıcı yasağı geri alırdım. Henüz Twitter’ın sahibi değilim. Yani bu kesinlikle olacak bir şey değil, çünkü ya Twitter’ın sahibi olamazsam?” dedi.

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#Trump#Elon Musk#Twitter

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