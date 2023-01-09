Tüyler ürperten teknoloji! Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz?

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Kulağa distopik bir bilim kurgu filmi gibi gelse de, Güney Koreli bir yazılım şirketi insanları ölmüş tanıdıkları ile bir araya getirmek için sıra dışı bir projeye imza attı.

ÖLEN KİŞİNİN SESİNİ VE MİMİKLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Seul merkezli DeepBrain AI şirketi, ölen insanların video görüntülerini, ses kayıtlarını ve fotoğraflarını kullanarak sanal bir profil oluşturuyor.



Yapay zeka ile oluşturulan görüntü, hayatını kaybeden insanların sesini ve yüz mimiklerini taklit etmekle kalmıyor, karşısındaki insanın sorularını cevaplandırıyor, hatta anılarını anlatıyor.



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Şirket, ilk kez Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan projenin insanların yas sürecini kolaylaştıracağını öne sürüyor. Ancak projeye tepkiler var.

Bazı insanlar hayatını kaybeden sevdiklerini tekrardan karşılarında görme fikrinin 'tüyler ürpertici' olacağını düşünüyor.

Bazıları ise şirketin kâr elde etmek için insanların acısını kullandığını ve bunun etik olmadığını belirtiyor.



Profil oluşturma süreci/DeepBrain AI

"ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLANLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT"

DeepBrain AI iş geliştirme müdürü Joseph Murphy verdikleri hizmetin 'tartışmalı' bir konu olduğunu kabul ediyor.

Murphy Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada "Çoğu insan gerçek dışı kabul etse de bazıları bu şekilde sonsuza kadar yaşama fikrine bayılıyor" dedi.

Projenin sağlıkla hatırlanmak isteyen ölümcül hastalığı olanlar için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten Murphy "İnsanlar öldükten sonra bile sevdiklerinin onları iyi ve sağlıklı olarak hatırlamalarını isterler.Bu teknoloji ile insanlar öldükten sonra bile sevdikleri kişilere mesajlarını iletebilir, anılarını paylaşabilirler." ifadelerini kullandı.



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İnsanların kaybettikleri kişilerle tekrar konuşmasına olanak sağlayan sanal sohbet ayrıcalığından yararlanmak insanlara her seferinde ortalama 1200 dolara mal oluyor.

Profilin oluşturulması ise 12 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişiyor.

Bununla birlikte, kişinin sanal profilin düzgün oluşturulması için şirkete yardımcı olması gerekiyor. Yapay zekanın nasıl ses çıkardığınızı ve hareket ettiğinizi öğrenebilmesi için kamera önünde ortalama yedi saat geçirmeniz gerekiyor.

Hizmet ABD ve Asya'da kullanıma sunuldu. Yakın zamanda İngiltere'de de kullanılması bekleniyor...