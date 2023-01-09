Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tüyler ürperten teknoloji! Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz?

Güncelleme Tarihi:

#Yapay Zeka#Proje#Sanal Profil
Tüyler ürperten teknoloji Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 16:39

Güney Koreli bir şirketin geliştirdiği teknoloji ile insanlar hayatını kaybeden sevdikleri ile görüntülü sohbetler gerçekleştirebilecek. Çoğu kişi yeni teknolojiyi 'tüyler ürpertici' olarak tanımlasa da üretici şirket, projelerinin insanların yas sürecini kolaylaştıracağını öne sürüyor.

Haberin Devamı

Kulağa distopik bir bilim kurgu filmi gibi gelse de, Güney Koreli bir yazılım şirketi insanları ölmüş tanıdıkları ile bir araya getirmek için sıra dışı bir projeye imza attı.

ÖLEN KİŞİNİN SESİNİ VE MİMİKLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Seul merkezli DeepBrain AI şirketi, ölen insanların video görüntülerini, ses kayıtlarını ve fotoğraflarını kullanarak sanal bir profil oluşturuyor.

Yapay zeka ile oluşturulan görüntü, hayatını kaybeden insanların sesini ve yüz mimiklerini taklit etmekle kalmıyor, karşısındaki insanın sorularını cevaplandırıyor, hatta anılarını anlatıyor.

Tüyler ürperten teknoloji Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz

TEPKİLER VAR: TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR PROJE

Haberin Devamı

Şirket, ilk kez Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan projenin insanların yas sürecini kolaylaştıracağını öne sürüyor. Ancak projeye tepkiler var.

Bazı insanlar hayatını kaybeden sevdiklerini tekrardan karşılarında görme fikrinin 'tüyler ürpertici' olacağını düşünüyor.

Bazıları ise şirketin kâr elde etmek için insanların acısını kullandığını ve bunun etik olmadığını belirtiyor.

Tüyler ürperten teknoloji Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz

Profil oluşturma süreci/DeepBrain AI

"ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLANLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR FIRSAT"

DeepBrain AI iş geliştirme müdürü Joseph Murphy verdikleri hizmetin 'tartışmalı' bir konu olduğunu kabul ediyor.

Murphy Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada "Çoğu insan gerçek dışı kabul etse de bazıları bu şekilde sonsuza kadar yaşama fikrine bayılıyor" dedi.

Projenin sağlıkla hatırlanmak isteyen ölümcül hastalığı olanlar için mükemmel bir fırsat olduğunu belirten Murphy "İnsanlar öldükten sonra bile sevdiklerinin onları iyi ve sağlıklı olarak hatırlamalarını isterler.Bu teknoloji ile insanlar öldükten sonra bile sevdikleri kişilere mesajlarını iletebilir, anılarını paylaşabilirler." ifadelerini kullandı.

Tüyler ürperten teknoloji Hayatını kaybeden sevdiklerinizle konuşmak ister misiniz

HER GÖRÜŞME İÇİN 1200 DOLAR

Haberin Devamı

İnsanların kaybettikleri kişilerle tekrar konuşmasına olanak sağlayan sanal sohbet ayrıcalığından yararlanmak insanlara her seferinde ortalama 1200 dolara mal oluyor.

Profilin oluşturulması ise 12 bin dolar ile 20 bin dolar arasında değişiyor.

Bununla birlikte, kişinin sanal profilin düzgün oluşturulması için şirkete yardımcı olması gerekiyor. Yapay zekanın nasıl ses çıkardığınızı ve hareket ettiğinizi öğrenebilmesi için kamera önünde ortalama yedi saat geçirmeniz gerekiyor.

Hizmet ABD ve Asya'da kullanıma sunuldu. Yakın zamanda İngiltere'de de kullanılması bekleniyor...

Gözden Kaçmasın

Macron öğretmeniyle yaşadığı aşkı böyle savundu: Aşık olduğunuzda seçim sizin değildirMacron öğretmeniyle yaşadığı aşkı böyle savundu: 'Aşık olduğunuzda seçim sizin değildir'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yapay Zeka#Proje#Sanal Profil

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı Tavuk suyunun sırrı ne Hasta çorbası nasıl olmalı Hepsini uzmanlara sorduk...

Gripte, nezlede çorba ne kadar faydalı? Tavuk suyunun sırrı ne? 'Hasta çorbası' nasıl olmalı? Hepsini uzmanlara sorduk...

#Sağlık