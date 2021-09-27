Türklerden çağrı: Çalışan, vergi veren herkes oy kullanmalı

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(Ali MERCİMEK / MÜNİH) Yıllardır Almanya’da çalışıp vergi ödedikleri halde en temel haklardan yararlanamadıklarını belirten Hüseyin Baysan, Özgür Güner ve Bünyamin Ayar, “Biz de bugün sandığa gidip oy kullanmayı çok isterdik” dediler. 2002 yılından beri Alman vatandaşı olduğunu belirten 64 yaşındaki Ali Uçar ise, “Ben sırf bizi yönetecek siyasileri seçmek için vatandaş oldum. Her seçimde oyumu mektupla kullanırım. Belli bir süre Almanya’da çalışıp, vergi veren herkes oy kullanma, seçme seçilme hakkına sahip olabilmeli” dedi.

HAYAT PAHALILIĞI SORUNU

Emekli olduğunu belirten Ali Uçar, “Gelecek hükümetten öncelikli olarak ayrıca emekli maaşlarına el atmasını isterim. Market fiyatları, ev kiraları aldı başını gidiyor, fakat emekli maaşları yerinde sayıyor. Acilen buna bir çözüm bulunmalı” diye konuştu. Aynı şekilde artan hayat pahalılığından şikâyetçi olduğunu belirten 51 yaşındaki Hüseyin Baysan “Oy kullanma hakkım yok ama konuşma hakkım var. Hayat çok pahalı hale geldi, özellikle ev kiraları aşırı yüksek ve ev bulmak zor. Devletin konut sorununa acilen bir çözüm bulması gerekiyor. Gelecek hükümetten öncelikli talebim bu” dedi.

‘SEÇİM VAR, DAHİL DEĞİLİZ’

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Seçimlere katılmayı çok istediğini söyleyen 45 yaşındaki Özgür Güner ise “Almanya çok zengin bir ülke, fakat yardımların çoğu başka ülkelere gidiyor, burada yaşayan insanlar ihmal ediliyor. Ev kiralarına maaş yetişmiyor. Başta ev olmak üzere, diğer pahalılık sorunlarının çözülmesini beklerim” diye konuştu. 27 yaşındaki Bünyamin Ayar da “Oy kullanmayı tabi ki isterdim, fakat mümkün değil. Genç bir insan olarak bizi yönetecek olanları belirlemek isterdim. Seçim var, ancak biz dahil değiliz” dedi.