MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkler için bir olumsuzluk yaşanmadı
GeriDünya Türkler için bir olumsuzluk yaşanmadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Muhammed KAFADAR
Haber Giriş: 14.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türkler için bir olumsuzluk yaşanmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkler için bir olumsuzluk yaşanmadı

Başkent Kabil dışındaki tüm önemli merkezleri ele geçiren Taliban, batıdaki Herat vilayetini de aldı. Kentteki son duruma dair Hürriyet’e bilgi veren yerel kaynaklar, kentin Taliban kontrolü altında olduğunu anlattı.

Görgü tanıklarına göre, şu ana kadar Türkiye’nin Herat Başkonsolosluğu ya da konsolosluk çalışanlarına yönelik bir olumsuzluk yaşanmadı.

Türk diplomatlar kentte bulunmaya devam ederken, şehirde faaliyet gösteren Türk inşaat şirketlerinin olduğu ve burada çalışan Türk vatandaşlarının henüz tahliye edilmediği biliniyor. Herat, 500 binin üzerindeki nüfusuyla Afganistan’ın üçüncü en büyük kenti. Bölgedeki Türk şirketleri özellikle Herat-Kandahar otoyolu gibi altyapı projelerinde görev alıyordu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi