Türkler için bir olumsuzluk yaşanmadı

Görgü tanıklarına göre, şu ana kadar Türkiye’nin Herat Başkonsolosluğu ya da konsolosluk çalışanlarına yönelik bir olumsuzluk yaşanmadı.



Türk diplomatlar kentte bulunmaya devam ederken, şehirde faaliyet gösteren Türk inşaat şirketlerinin olduğu ve burada çalışan Türk vatandaşlarının henüz tahliye edilmediği biliniyor. Herat, 500 binin üzerindeki nüfusuyla Afganistan’ın üçüncü en büyük kenti. Bölgedeki Türk şirketleri özellikle Herat-Kandahar otoyolu gibi altyapı projelerinde görev alıyordu.

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