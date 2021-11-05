Türkiye’ye rağmen Rumlara Libya daveti

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Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Anastasiadis’in o tarihte başka etkinliklere katılmak üzere halihazırda Paris’te olacağını ve Macron’un davetiyle 12 Kasım’daki Libya konferansına da katılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’daki G20 zirvesi dönüşünde, Macron’un Libya ile ilgili Berlin Konferansı’nın bir benzerini Paris’te yapmak niyetinden kendisine bahsettiğini anlatarak, Macron’a “Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi...

Bunların katılacağı bir konferansa biz katılamayız. Şartımız bu” yanıtını verdiğini söylemişti.