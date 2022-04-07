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Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık

#ABD Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#F-16
Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre’ye “Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satılmasının uygun olduğuna” dair mektup gönderdi.

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Geçen ay gönderildiği öğrenilen mektupta “Biden yönetimi Türkiye’ye olası F-16 satışının hem ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hem de NATO’un birliğine hizmet edeceğine inanıyor” denildi. Mektupta Ankara-Washington hattında Rus yapımı S-400’ler sebebiyle yaşanan gerginliğe atıfla “Biden yönetimi, her şeye rağmen Türkiye ile savunma işbirliğinin, ABD’nin çıkarlarına hizmet edeceğine inanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mektubu, ABD Dışişleri Bakanlığı Yasama-Kongre İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu kaleme aldı.

Türkiye’ye F-16 satışına yeşil ışık

KONGRE ONAY VERMELİ

Dışişleri’nin mektubu Türkiye’ye F-16 satılacağı anlamına gelmiyor. Satış teklifinin öncelikle ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor. Kongre’de Ankara’ya F-16 satışına sert şekilde karşı çıkan üyeler olduğu biliniyor.

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#ABD Dışişleri Bakanlığı#Türkiye#F-16

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