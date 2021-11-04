Türkiye’ye başka, Hindistan’a başka... Amerika’dan çifte yaptırım standardı

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Üst kanat Senato üyesi üç Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, Çin’e karşı oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) üyesi ülkeleri Avustralya, Japonya ve Hindistan’ın 2017’de geçirilen ABD’nin Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarından 10 yıl boyunca muaf tutulması için yasa tasarısı hazırladı. Özellikle Hindistan’ın S-400 alımıyla gündeme getirilen tasarıya “İttifakları ve Liderliği Zedeleyen Beklenmedik Sonuçların Dolaylı Yollarla Azaltılması (CRUCIAL) Yasası” adı verildi.



HİNDİSTAN VURGUSU

Senatör Cruz tasarıyla ilgili olarak, “Çin küresel egemenliğini genişletmeye çalışırken, Hindistan sömürüye direndi, savunma kabiliyetleri ve ekonomisi için başka arayışlara girdi. Şimdi, Başkan Joe Biden’ın Rusya’yı caydırmayı amaçlayan bu yaptırımların uygulanması tüm bu ilerlemeyi geri almak olur” dedi. Tasarının yasalaşması için Kongre’nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçmesi ve Başkan Joe Biden tarafından da imzalanması gerekiyor.