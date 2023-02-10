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Türkiye'nin sismik boşluk haritası 27 yıl önce neler söylemişti?

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#Kahramanmaraş Depremi#Sismik Boşluk#Deprem
Türkiyenin sismik boşluk haritası 27 yıl önce neler söylemişti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 12:34

Sismik boşluk ne demek? 1996 yılında yayınlanan 'Türkiye'nin sismik boşluk haritası’ bugün bize ne anlatıyor?

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6 Şubat 2023 günü kısa aralıklarla gerçekleşen ve Türkiye’nin pek çok ilinde etkili olan iki büyük sarsıntı hepimizi üzüntüye boğdu. Günlerdir sosyal medyada ve televizyonda bilim insanlarının yaptığı açıklamaları izliyor ve depremlerin neden bu kadar yıkıcı olduğunu anlamaya gayret ediyoruz. Bazı okuyucularımızın da takip ettiği üzere, uzmanlar Kahramanmaraş depremlerinin ‘sismik boşluk’ adı verilen bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından, 1996 yılında yayınlanan 'Türkiye'nin olası sismik boşluk haritası’ gündeme geldi. Peki nedir sismik boşluk? Ve söz konusu harita bize ne anlatıyor? Mashable Türkiye'nin haberi...

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#Kahramanmaraş Depremi#Sismik Boşluk#Deprem

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