Türkiye'nin sismik boşluk haritası 27 yıl önce neler söylemişti?

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6 Şubat 2023 günü kısa aralıklarla gerçekleşen ve Türkiye’nin pek çok ilinde etkili olan iki büyük sarsıntı hepimizi üzüntüye boğdu. Günlerdir sosyal medyada ve televizyonda bilim insanlarının yaptığı açıklamaları izliyor ve depremlerin neden bu kadar yıkıcı olduğunu anlamaya gayret ediyoruz. Bazı okuyucularımızın da takip ettiği üzere, uzmanlar Kahramanmaraş depremlerinin ‘sismik boşluk’ adı verilen bir bölgede gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından, 1996 yılında yayınlanan 'Türkiye'nin olası sismik boşluk haritası’ gündeme geldi. Peki nedir sismik boşluk? Ve söz konusu harita bize ne anlatıyor? Mashable Türkiye'nin haberi...