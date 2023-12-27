Türkiye'nin İsveç kararı dünyada böyle yankılandı: 'Son değil ama net bir adım'

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TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü değerlendirmek üzere dün bir araya geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı, İsveç’in attığı adımları hatırlattı. Milletvekilleri de görüşlerini dile getirdi. Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü oy çokluğuyla kabul edildi.

İSVEÇ VE NATO MEMNUN

İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu’nun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay işlemlerini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlayacağına inandığını belirtti.



Türkiye'nin kararı hem dünya hem de İsveç medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. ABD'li New York Times gazetesi İsveç'in NATO üyeliğine bir adım daha yaklaştığını vurguladı ve İsveç'in kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İngiliz Guardian gazetesi Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını ancak sonucun parlamentodaki oylamaya bağlı olduğunu yazarken, Bloomberg 'Türkiye Dışişleri Komisyonu, İsveç'in askeri ittifaka katılım protokolünü onaylayarak Stokholm'ün önündeki son engellerden birini ortadan kaldırdı' ifadesini kullandı.

Al Jazeera 19 aylık gecikmeden sonra İsveç'in NATO'ya bir adım daha yaklaştığını ve bunun ittifakın genişletilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu yazdı.



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Dışişleri Komisyonu'nun kararı sonrası İsveç medyasında temkinli bir memnuniyet vardı...

İsveç Televizyonu SVT, Türkiye'nin NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını konunun Meclis'e taşınacağını belirtti. Konuya ilişkin yorum alınan Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü müdürü Paul Levin ise bunun son adım olmadığını ancak İsveç için doğru yönde atılmış net bir adım olduğunu vurguladı.



TV 4 ise İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamanın en erken 29 Aralık Cuma günü yapılabileceğine dikkat çekti ve başvurunun onaylanması durumunda tek engelin Macaristan olacağını yazdı.

Göteborg Postası 'Türkiye İsveç'e evet dedi ancak karar zaman alabilir' başlıklı haberinde nihai kararın geleceği TBMM oylaması için net bir tarih olmadığını yazdı.

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Aftonbladet gazetesi de haberinde Paul Levin'in yorumlarına yer verdi: 'NATO üyeliği için hala atılması gereken bazı adımlar var, dolayısıyla merhaba demek için henüz çok erken'



Türkiye'nin yaktığı yeşil ışık sonrası hem İsveç hem de NATO'da gözler İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan bir diğer ülke olan Macaristan'a çevrildi.

Batı medyasında yer alan analizlere göre, Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hakim. Buna gerekçe olarak ise İsveç’ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor. Macaristan ayrıca İsveçli siyasetçilerin Macaristan hakkında "açık yalanlar" söylediğini iddia ediyor.



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Macaristan hükümeti, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine ilişkin taslağı Temmuz ayında parlamentoya sunmuş fakat Başbakan Orban'ın partisi Fidesz'in üçte iki çoğunluğa sahip olduğu parlamentoda taslak gündeme alınmamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada İsveç'in NATO üyeliğinin yalnızca parlamentoda onaylanması gereken teknik bir konu olduğunu belirtip ülkesinin İsveç'e onay veren son ülke olmayacağını iddia etse de söz konusu oylama Macar parlamentosunda defalarca kez ertelendi.