Türkiye'nin Gazze hamlesi dünyada manşet... Yunan basını adını koydu: Göz kamaştıran görüşme

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken İsrail'in olası Refah saldırısı ile bilançonun daha da korkunç bir noktaya geleceği belirtiliyor.

Bu nedenle bölgede tansiyonun düşürülmesi için pek çok ülke ve lider yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

O ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bölgede çözüm için iki devletli çözümü adres gösteren Türkiye bunu bir kez de Dışişleri Hakan Fidan vasıtası ile G20 zirvesinde dile getirdi.

Türkiye'nin hamlesi ve Fidan'ın görüşmeleri dünya basınında geniş yer buldu.

AL JAZEERA: TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN BASTIRIYOR

Gazze'deki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran Al Jazeera 'Türkiye G20 toplantısında ateşkes ve iki devletli çözüm için bastırıyor' başlığını attı.

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Katar merkezli haber platformu bir Türk diplomatik kaynağın Fidan'ın Brezilya'da düzenlenen G20 toplantısında uluslararası topluma Gazze'de acil ateşkes ve iki devletli çözüm yönünde daha aktif rol üstlenmesi çağrısında bulunduğunu söylediğini yazdı.

Haberde 'Kaynak, Fidan'ın Çarşamba günü Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 dışişleri bakanları toplantısında ABD, Almanya ve Mısırlı mevkidaşlarıyla acil ateşkes sağlanmasına yönelik adımları tartışırken Gazze'deki “vahşiliğin” durdurulması gerektiğini söylediğini söyledi' ifadesine yer verildi.

Times of Israel 'Türk dışişleri bakanı Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu ve savaşın 'vahşetini' kınadı' manşetini attı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brezilya'nın ev sahipliğinde başladı. Bakan Fidan, toplantıya katılan birçok mevkidaşıyla görüşmeler yaptı.

Singapur merkezli The Straits Times 'Türkiye, G20 toplantısında Gazze'de ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısında bulundu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Ankara, BM Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı ve dünyayı temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylüyor' denildi.

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KATHİMERİNİ: GÖZ KAMAŞTIRAN GÖRÜŞME

Yunan Kathimerini gazetesi ise Fidan'ın ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi manşetine taşıdı.

'Fidan'la Rio de Janeiro'da göz kamaştıran görüşme' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi;

'Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , G20 üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. Türk diplomatik kaynakları, görüşmede iki bakanın Gazze'de mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını ele aldığını söyledi. İki ülke arasında önümüzdeki dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin programda görüşüldü.'

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Skai 'Türk diplomatik kaynakları, görüşmede iki bakanın Gazze'de mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını ele aldığını söyledi' dedi.

Proto Thema da bu görüşmeyi manşetine taşıdı. Haberde 'Türkiye ile ABD arasında önümüzdeki dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin programı da masaya yatırıldı' denildi.

Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi'nin belirlendiğini hatırlatan In.gr 'Türk diplomatik kaynakları, Blinken ve Fidan'ın diğer konuların yanı sıra Gazze Şeridi'nde mümkün olan en kısa sürede tam bir ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğünü söyledi' dedi.