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Türkiye'nin ateşkes çabasına Rusya'dan yanıt geldi: Bu gerçekleşirse iyi olur

#Mevlüt Çavuşoğlu#Rusya#Ukrayna
Türkiyenin ateşkes çabasına Rusyadan yanıt geldi: Bu gerçekleşirse iyi olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Rusya-Ukrayna savaşının görüşüldüğü olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri bakanı Kubelayı Antalya Diplomasi Forumunda bir araya getirmek istediklerini vurguladı.Öte yandan Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesini düzenleme fikrini olumlu karşıladıklarını belirtti.

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NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplandı. Toplantıya katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumuna Ukraynalı ve Rus yetkilileri davet ettiğini bildirirken, Sergey Lavrov'un katılımını teyit ettiğini açıkladı ve  "Antalya'da ateşkese vesile olursak seviniriz" dedi.

“İKİ ÜLKENİN BAKANLARINI ANTALYA'DAKİ FORUMDA GÖRÜŞTÜRMEK İSTERİZ"

Çavuşoğlu, “Bu zemin uygun bir format olabilir hatta savaşın başlamasından önce her iki Dışişleri Bakanını da Antalya’da bir araya getirmeyi planlıyorduk. Tabi savaştan önce ikili konular mı görüşülecek, bölgesel yani şu andaki kriz mi? O zaman savaş daha başlamamıştı. O konuda farklı görüşler var detaylara girmek istemiyorum ama planlamıştık. İşin doğrusu şimdi Ukraynalılar bu savaş ortamında gelebilirler mi bilmiyorum. Ama hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hem de Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve Bakan Yardımcısı Cabbarova, Antalya Diplomasi Forumuna katılımları teyit etmiş. Rusya tarafından da Sergey Lavrov bu katılımı teyit etti. Hatta uzun zaman önce bir daha yaklaşık iki ay öncesinde bu mesajda Türkiye İran ve Rusya federasyonu olarak bir ASTANA Dışişleri Bakanları toplantısında da planlamıştık. O da hala geçerli. Sergey Lavrov da dün kendisiyle yine mevcut durumu konuştum. Sürekli temas halinde oluyoruz sadece telefon görüşmeleri değil mesajlarda da iletişim kuruyoruz. Antalya’ya geleceğini bir kere daha teyit etti. Umarım bu şartlarda gelir ve ateşkes olur. Ukraynalılarla Rusya tarafını en azından bakanlar düzeyinde bir araya getirmek isteriz. Antalya Diplomasi Forumu da buna vesile olursa seviniriz” dedi.

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RUSYA TEKLİFİ OLUMLU KARŞILADI

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Antalya’daki Diplomasi Forumu’nda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesini düzenleme fikrini olumlu karşıladıklarını belirtti. Gatilov, “Bu iyi bir fikir. Her türlü diyalog, her türlü müzakere iyi bir şey. Her türlü diplomatik temaslar iyi bir şey. Yani bu gerçekleşirse iyi olur” diye konuştu.

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