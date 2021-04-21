MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi
GeriDünya Türkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 20:07 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi.

Türkiye'nin adayı Atasoy, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde yapılan seçimlerde, Viyana merkezli kurula yeniden üye seçildi.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunda ilk olarak 2005-2010'da görev yapan Atasoy, kurulun başkanlığını da üstlenen ilk Türk vatandaşı olmuştu.

Halen BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi olan Atasoy, 2022-2027 döneminde de bu görevi sürdürecek.

BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulunun 13 üyesi bulunuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi