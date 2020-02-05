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Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:02,Son Güncelleme:/

Türkiye’den takviyeye devam

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Türkiye’den takviyeye devam

SURİYE Ordusu’nun top atışıyla 7 Türk askeri ve bir sivil personelin şehit olmasının ardından 54 rejim hedefini vurup 76 Suriye askerini etkisiz hale getirerek bu saldırıya çok ağır karşılık veren TSK, İdlib’e takviye güç göndermeye devam ediyor.

Yerel kaynaklar, önceki gece 40’dan fazla tank ve çok namlulu roketatarı (ÇNRA) taşıyan 20’den fazla araçtan oluşan yeni bir TSK konvoyunun İdlib’e girdiğini öne sürdü. TSK konvoyu ilerlerken Rus uçaklarının güzergâh yakınlarındaki Taftanaz’ı vurduğu da iddia edildi.

Rejim ve Rusya’nın saldırılarının dün de devam ettiği bildirildi. Rus savaş uçaklarının İdlib’in doğusundaki Sarmin ile Halep’in güney kırsallarını vurduğu bilgisi verildi. Rejim güçlerinin de Tel Mardikh, Kadur, Rveyha, Serakib’in güneybatısındaki küçük yerleşim yerleri ile Ebu El Duhun’un kırsal kesimlerinde ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Muhalif güçlerin ise Neyrab köyünü geri aldığı belirtildi.

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