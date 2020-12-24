Türkiye’den Çin’e 8 bin km’lik sefer tamam

Tekirdağ Çerkezköy’den 4 Aralık’ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’dan geçerek 15 günde Çin’in Xi’an kentine ulaştı. Tren için Xi’an kentinde düzenlenen törene Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in yanı sıra, Xi’an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı. Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, “Modern İpek Yolu’nu inşa ediyoruz. Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya’daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır” dedi.

HAFTADA İKİ SEFER

Törene videokonferansla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise özetle şunları söyledi: “Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başladı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne düşürdü. Asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süre 18 güne düştü. 42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık'ta Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimizin 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur.

İKİNCİ TREN YOLDA

İkinci ihracat treni de Xi’an şehrine doğru, 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ediyor. Canıgönülden inanıyorum ki 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek.”

TÜRKİYE-ÇİN İŞBİRLİĞİ





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da törene videokonferans yoluyla katıldı. Türk mallarının, tarihi İpek Yolu’nun izinde, demir yolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirten Pekcan “Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek” dedi. Gürcistan ve Azerbaycan’ı geçen, Hazar Denizi’ni aşmak suretiyle Kazakistan’ı kateden ve yaklaşık 8 bin 700 kilometre yol alan trenin Türkiye’den Uzak Asya’ya demir yolu sevkiyatları açısından güzel bir başlangıç olduğunu getiren Pekcan, “Karşılıklı sevkiyatlar ile Avrupa ve Asya ticaretinin zenginleşmesine katkı sağlayacağına inandığımız Orta Koridor’un, demir yolu taşımacılığı ile canlandığına hep birlikte şahit oluyoruz. Devam edecek seferlerimizin Türkiye ve Çin arasındaki ticarete ve hatta küresel ticarete katkı sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.

İŞTE ÇİN GÜZERGÂHI

4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanan tren Kars’tan Gürcistan’a, oradan Azerbaycan’da Bakü Uluslararası Deniz Limanı’na ulaştı. Tren, Bakü Deniz Limanı’ndan Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi ile Kazakistan’a geldi. ‘Beket Ata’ yük gemisiyle Kazakistan’ın Aktau limanına varan tren, daha sonra Çin’e hareket etti. 8 bin 693 kilometre yol kat eden tren 19 Aralık günü Çin’in Xi’an şehrine ulaştı.