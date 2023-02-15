Türkiye'deki depremzedelere yardım için vagon ve tren kiraladı

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Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve şu ana 35 bin 418 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından Avrupalı Türkler seferberliğini sürdürüyor. Almanya’nın Hamburg şehrinde Hamburger Rail Service (HRS) demiryolu şirketinin sahibi ve genel müdürü Gaziantepli Adem Gülaz, giysi, ilaç, tıbbı malzeme, yatak, jeneratör gibi toplanan acil ihtiyaç malzemelerini Türkiye’ye taşımak için Almanya’dan 18 vagon kiraladı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) öncülüğünde ve 16 derneğin desteğiyle başlatılan yardım kampanyasında ilk günlerde onlarca tır dolusu yardım Türkiye’ye gönderilirken, Gülaz yardımların tırla gönderilmesinin daha masraflı olduğunu ve uzun sürdüğünü, üstelik tır bulmakta zorlandıklarını belirterek 40-50 tırın taşıyabileceği yardımları tek seferde deprem bölgesine göndermek için böyle bir yola başvurduğunu ifade etti. Kendisine ait lokomotifi olan Gülaz, kiraladığı 18 vagonla yardımları Türkiye’ye göndermek için gerekli tüm izinlerin alındığını belirtti. 800 palet kapasiteli treni doldurmak için Hannover, Bremen, Hamburg gibi Almanya’nın farklı noktalarından gönderilen yardımlar, ayrıştırılıp paketlenerek trene yüklendi ve 18 vagonun tamamı depremzedeler için dolduruldu. Gülaz'a ait “Elif” adı verilen lokomotif, UID heyeti ve gönüllüler tarafından dualarla uğurlandı.



Yardımlar Avusturya'ya kadar Gülaz'a ait lokomotifle taşınacak, Pasau’dan itibaren Edirne'ye kadar ise Avusturya'nın devlet demiryolları devreye girecek.

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AFAD'A TESLİM EDİLECEK



Adem Gülaz kendilerine ait nakliye üzerine tren şirketi bulunduğunu belirterek, “Geçen hafta perşembe günü 18 tane vagon kiraladık bunları Türkiye’ye yollamak için. Vagonlar yaklaşık 44 palet alıyor vagon başı. Yaklaşık 40 ile 50 tır yapıyor komple" diye konuştu. Yardım taşıyan trenin Edirne’ye gideceğini ifade eden Gülaz, “Edirne’de direkt AFAD'a teslim edeceğiz. AFAD ile temas halindeyiz. Onlar nereye gittiğini biliyor. Trenin içinde ne olduğunun listesi var. Ona göre yönlendirecekler” dedi. Yardımların Hamburg’tan Edirne’ye trenle ulaştırılmasının maliyetinin yaklaşık 150 bin euro olduğunu aktaran Gülaz, “Hepsini biz üstlendik. Yardım edenler oldu. Avusturya'nın devlet demiryolları yardım etti. Onlar Pasau’dan (Avusturya-Almanya sınırı) itibaren treni götürecek. Edirne'de direkt Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına verecek" şeklinde konuştu.



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Başkonsolos Emine Derya Kara, “Acı haberi alır almaz burada hem STK’larımıza, hem vatandaşlarımıza sosyal medya ve diğer kanallardan bilgilendirmelerde bulunduk. Türkiye’deki makamlarımızla hem gümrük işlemleri için hem diğer işlemler için, bağış yapan vatandaşlarımızın bağışlarının acil bir şekilde Türkiye’ye ulaştırılması konusunda gerekli önlemleri aldılar. Gerekli listelemeyi yapanlara hibe belgesi veriyoruz ve gümrüklerden geçişleri için gerekli hızlıca düzenliyoruz. Şu anda bütün Almanya’daki başkonsolosluklar, büyükelçiliğimiz acil mesai düzeninde görev yapıyorlar. Ayrıca bize hem Almanlardan hem diğer yabancı ülkelerin vatandaşlarından, kendi vatandaşlarımızdan istekler geliyor. Bunların da koordinesini sağlamaya çalışıyoruz lojistik ve diğer alanlarda. Gerçekten büyük hassasiyet var“ ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZA yardım EDİYORUZ"



HRS firmasının makinisti Tayfun Koloğlu, Hamburg’tan Avusturya’ya gideceklerini belirterek, “Malların güvenliğini sağlamak için Türkiye’ye kadar gitmeyi düşünüyoruz, hırsızlık olmasın diye mallarımız sağlam ulaşsın diye. Çok güzel bir iş başardık. Vatanımıza yardım ediyoruz ve Allah’ın izniyle yardım edeceğiz” dedi.



UID Başkanı Ali Ekinci ise 8 gün süren yoğun çalışma temposunda onlarca tır ve tren dolusu yardım göndermenin onurunu yaşadıklarını dile getirdi. Ekinci, “Tam 1 haftadır büyük bir emek sarf edildi. Türkiye’ye aktarma konusunda, tırlar bulma konusunda büyük sıkıntı yaşıyorduk. 15-16 dernekle birlikte hareket ettik. Adem Gülaz Bey’in de herhangi bir ücret almadan karşılayacağı bu tren organizasyonuna Hamburg’tan gelen bütün ürünleri yükledik. İnşallah 3 veya 4 gün içerisinde Türkiye’ye ulaşacak” şeklinde konuştu.