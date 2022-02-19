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Türkiye'de Somali’deki terör saldırısına kınama

#Somali#Terör Saldırısı#Dışişleri Bakanlığı
Türkiyede Somali’deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledweyne şehrinde düzenlenen canlı bomba saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Somali'nin Beledweyne şehrinde bugün (19 Şubat) düzenlenen canlı bomba saldırısında en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 15’ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Ülkedeki seçim sürecini sekteye uğratmaya yönelik son dönemde artan menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir.”

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